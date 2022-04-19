ABD'de Nannaria kırkayak cinsinin 17 'yeni' türü keşfedildi

Sci-News'deki habere göre, Virginia Politeknik Enstitüsü ve Eyalet Üniversitesinden böcek bilimciler, saha çalışmalarında toplanan veya üniversite ve müze koleksiyonlarından alınan 1800'den fazla örneği inceledi.

Böcek bilimciler, yürüttükleri çalışma sonucunda Apalaş Dağları'nda Nannaria kırkayak cinsinin 17 yeni türünü keşfetti. Virginia Politeknik Enstitüsünden Dr. Derek Hennen, bu az bilinen omurgasızların ayrıştırıcılar olarak değerli bir rol ile donatıldığını belirterek yaprak artıklarını parçalayarak besinlerini ekosisteme salacak bir şekilde tasarlandıklarını kaydetti. Hennen, "Çürüyen yapraklar ve diğer bitkilerle beslendikleri orman tabanında yaşıyorlar ve aslında, yakalanmaları biraz zor çünkü toprağa gömülü kalma eğilimindedirler, bazen yüzeyin tamamen altında kalıyorlar." ifadelerini kullandı. Çalışmada keşfedilen yeni türlerin, baldıran otu, akçaağaç, meşe, cadı fındığı ve çam ormanlarında, 481 ila 1539 metre arasında değişen yüksekliklerde toplandığına işaret edildi. Araştırmanın sonuçları ZooKeys dergisinde yayımlandı. AA

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