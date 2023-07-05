ABD’de sosyal medya kısıtlaması

ABD’de federal yargıç, Başkan Joe Biden yönetiminden bazı üst düzey görevlilerin, sosyal medya şirketleriyle görüşmelerini ve iletişim kurmalarını kısıtladı.

Yargıç Terry Doughty, ABD Sağlık Bakanlığı, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin, sosyal medya şirketleriyle kurdukları ilişkilere bazı sınırlamalar getiren karara imza attı. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın atadığı Doughty’nin söz konusu kararı, “Louisiana ve Missouri’deki bölge başsavcılarının, Biden yönetimini, çevrim içi ortamlarda istenmeyen paylaşımların silinmesi için teknoloji şirketlerine anayasaya aykırı şekilde baskı uyguladığı” iddiasıyla açtıkları davaya yanıt olarak geldi. Kısıtlama kararına göre, Biden yönetimi yetkilileri, sosyal medya yöneticileriyle “içeriğin kaldırılması, silinmesi, gizlenmesi veya azaltılmasına yönelik, baskı veya teşvik amacıyla” e-posta, mektup, telefon veya kısa mesaj yoluyla görüşme yapamayacak. AA

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