Adana ve Kıbrıs’a dikkat

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor; Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir” uyarısında bulundu.

AFAD: Hatay Defne'deki depremin ardından 6 kişi vefat etti, 294 kişi yaralandı, 90 artçı gözlemlendi

Kahramanmaraş merkezli büyük yıkıma neden olan depremlerin 15. gününde Hatay Defne ve Samandağ merkezli 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı paylaşımla yeni uyarılarda bulundu: “Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana’da bekliyorduk” diyen Görür’ün açıklamaları şöyle: “Arkadaşlar Hatay’da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana’da bekliyorduk. Maraş’ta oldu. Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Maraş depremleri olduğu zaman enerjinin bir kısmını transfer ederler. Bir kısmı da ana fayın, fay zonunun içinde transfer edilir, kırılmamış faylara transfer edilir. Ekstra enerji de geldiğinde kırılmamış bu faylar kırılabilirler. Bilimsel bir gerçeklikten dolayı bu uyarıyı yaptık. İşte Hatay’da 6.4 oldu. Adana havzasında da bir olası depremi bekliyoruz. Ama ne zaman, ne büyüklükte onu söylemek pek mümkün değil ama yine 6’lar ve üzerinde olabilir. Dolayısıyla bunlar artçı değil, kendine özgün depremler olduğunu düşünüyorum. Yine dikkatini çektiğimiz bir yer de Malatya’nın batısı ve kuzeyinde, Malatya fayı, Ovacık, fayı, Nazimiye fayı, oralarda da enerji transferi söz konusu olabilir.”

Haber Merkezi