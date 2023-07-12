Afet Bakanlığı kurulsun

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Karadeniz’de etkili olan kuvvetli yağışların sel ve heyelanlara sebep olmasının ardından “Afet Bakanlığı kurulması” çağrısında bulundu.

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