Afet Bakanlığı kurulsun

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Karadeniz’de etkili olan kuvvetli yağışların sel ve heyelanlara sebep olmasının ardından “Afet Bakanlığı kurulması” çağrısında bulundu.
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Prof. Görür, yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı: “Zonguldak dahil Karadeniz Bölgesinde sel ve heyelan büyük zarar veriyormuş. Bugünkü teknoloji ile deprem, heyelan ve su baskınlarına karşı etkin önlemler alınabilir. Çare AFET DİRENÇLİ KENTLERDİR (deprem, sel, heyelan, vb)” diyen Prof. Görür, sözlerine şöyle devam etti: “Vakit geçirmeden bir AFET BAKANLIĞI kurulmalıdır. Liyakatlı kadrolarla kurulan, belli bir bütçesi olan, belirli plan ve hedefleri olan bu bakanlık ülkemizde insanlarımızın can güvenliğini sağlayacaktır”
Haber Merkezi
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