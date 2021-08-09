BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin “yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı” uyarısında bulundu.

BM’nin yeni iklim raporunda küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise kısalacağı vurgulandı. Raporda, “500 milyon nüfuslu Akdeniz bölgesi iklim değişikliğinin merkezi olabilir” denildi. Küresel sıcaklık artışının yeni rekor sıcaklık dalgalarında, kuraklık ve orman yangınlarındaki artışa götüreceği ve böylece kısır döngü yaşanacağına de işaret edilen raporda, “Oysa sıcak hava dalgaları Akdeniz’deki en büyük tehdit” diye de belirtildi. Raporda, iklim değişikliği uzmanlarına göre en fazla endişe veren gelişmeler olarak deniz seviyesindeki yükseliş, karada ve denizdeki canlı çeşitliliğindeki kayıplar, kuraklıklar, yangınlar, doğal su dönüşümündeki değişiklikler, gıda üretimindeki tehdit, rekor sıcaklıklar nedeniyle kentler ve kırsal alanlarda oluşan sağlık problemleri, hastalıkları yayan böcekler ve hastalık taşıyan sivrisineklerin geçirdiği değişiklikler sayıldı. AA

Okunma Sayısı: 112

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.