Akdeniz küresel ısınmadan daha fazla etkileniyor

Dünya bugüne dek kayda geçmiş en sıcak yıllarından birini yaşıyor. Türkiye’nin de bulunduğu Akdeniz havzası, artan sıcaklıklardan en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor.

Uzmanların yorumları ve yaptıkları çalışmalar da bunu kanıtlıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Bölgesel Faaliyetler Direktör Yardımcısı Lina Tode, VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, Akdeniz ülkelerinin dünya ortamalarının üzerinde ısındığına dikkat çekti. Lina Tode, “2040 yılına kadar küresel düzeyde 1,5 derecelik bir artış öngörüyoruz. Ancak bu Akdeniz ülkeleri için 2,2 derece olarak bekleniyor. Çünkü Akdeniz havzasındaki ülkelerdeki ortalama sıcaklık artışı, hali hazırda 1,5 derecenin üzerine çıkmış durumda” dedi. Birleşmiş Milletler, bir yandan bölgede kuraklığın yayılacağına diğer yandan da orman yangınlarının artacağına işaret ediyor. Haber Merkezi

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