"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Akıllı telefonlar savaş kaybettirebilir

10 Ocak 2023, Salı 09:20
Ukrayna’nın Rus askerlerinin bulunduğu binayı hedef alması ve en az 89 Rus askerinin ölmesi, Rus askerlerinin akıllı cep telefonu kullanılmasına bağlandı.

Harp sahasında cep telefonlarına kesin bir çözüm bulmanın çok zor olduğuna değinen uzmanlara göreyse yaşananlar herkes için ders niteliğinde.

Dünya 2023’ü karşılarken milyonlarca insanın yeni yıla sevdikleriyle telefonda konuşarak girmesi pek şaşırtıcı bir durum değil… Ancak bir savaşın ortasındaysanız ve yılbaşına telefonla konuşarak ‘merhaba’ diyorsanız yeni yıl sizin için pek de iyi başlayamayabilir. Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Makiivka’da bulunan Rus askerleri için başlamadığı gibi…

Yeni yılın ilk gününde Ukrayna tarafından ABD yapımı füzelerle bir binaya yapılan saldırıda Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi açıklamasına göre 89 Rus askeri hayatını kaybetti. Kiev’e yakın medya kuruluşları saldırıda yüzlerce Rus askerinin öldüğünü iddia ediyor.

Saldırının baş şüphelisi: Akıllı telefonlar

Füzelerin art arda hedef aldığı ve taş üstünde taş bırakmadığı binadan arda kalanlar yıkımın ne denli büyük olduğunu da gösteriyor. Peki nasıl oldu da Rusya gibi bir güç böylesine bir kayba engel olamadı? Kremlin’den yapılan açıklamalar da Ukrayna’dan gelen bilgiler de belki de ilk kez örtüşüyor. Buna göre, bölgede bulunan Rus askerleri kendilerine verilen emirlere rağmen bunlara uymadı, yılbaşı gecesinde cep telefonlarını açarak ailelerini ve sevdiklerini aradı. Bölgede bir anda çok ciddi bir cep telefonu sinyal yoğunluğunu fark eden Ukrayna tarafı hızlı bir şekilde koordine oldu ve söz konusu sinyallerin geldiği bina hassas vuruş kabiliyetine sahip ABD yapımı füzelerle ateş altına alındı. Her ne kadar genel kabul gören senaryo bu olsa da özellikle kimi Rus uzmanlar, bu kadar çok sayıda askerin aynı binada tutulması ve mühimmatlarla iç içe olmalarının çok ciddi bir zafiyet olduğuna dikkat çekip, telefon sinyali meselesinin başarısızlığı perdelemek için kullanıldığını iddia ediyor.

(TRT Haber)

Okunma Sayısı: 289
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Denizli'de servis midibüsü devrildi: 2 kişi öldü, 2'si ağır 15 kişi yaralandı

    ABD: Bolsonaro'nun iadesi dahil Brezilya'nın her talebine cevap vermeye hazırız

    250 bin ağaca bedel

    Akıllı telefonlar savaş kaybettirebilir

    Salgın döneminde Hacılara getirilen sınırlamalar bu yıl uygulanmayacak

    Üniversitelerde ‘Mış Gibi’ tiyatrosu - YÖK’ün denetimsizliğinin ‘kadro turizmine’ katkıları

    Brezilya’da 1200 Bolsonaro yanlısı gözaltına alındı

    Bazı ilaçların muadili bile yok

    İsrail’den yeni provakasyonlar

    Adalet sistemi böyle çürümüşlük görmedi

    Siz de bir babasınız Bu zulme son verin!

    Hayat pahalılığı en büyük problem

    Sıra “askıda meyve”ye geldi

    Ete bir haftada üç zam

    TOKİ sitesinde aidatlar yüzde 87 zamlandı

    Değişim zamanı

    İmamoğlu alınırsa hepimiz istifa edelim

    Alanyaspor, Trabzonspor'u 5-0 yendi

    Endonezya - Maluku'da 7,6 büyüklüğünde deprem - Tsunami uyarısı yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    AYM ve “cemaat eşittir terör örgütü” formülü
    Genel

    Siz de bir babasınız Bu zulme son verin!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı Masa: Başörtüsü yasağına da, istismarına da hayır
    Risale-i Nur'dan

    “Zalimler yüzünden yağmur kesilir”
    Genel

    Adalet sistemi böyle çürümüşlük görmedi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasetin milâdı yaklaştı
    Süleyman KÖSMENE

    Sırat köprüsünde Bediüzzaman
    Ali FERŞADOĞLU

    Diyanet, insafsız saldırıları önlemek istiyorsa...
    Süreyya YILMAZ

    Üniversitelerde ‘Mış Gibi’ tiyatrosu - YÖK’ün denetimsizliğinin ‘kadro turizmine’ katkıları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.