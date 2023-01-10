Akıllı telefonlar savaş kaybettirebilir

Ukrayna’nın Rus askerlerinin bulunduğu binayı hedef alması ve en az 89 Rus askerinin ölmesi, Rus askerlerinin akıllı cep telefonu kullanılmasına bağlandı.

Harp sahasında cep telefonlarına kesin bir çözüm bulmanın çok zor olduğuna değinen uzmanlara göreyse yaşananlar herkes için ders niteliğinde.

Dünya 2023’ü karşılarken milyonlarca insanın yeni yıla sevdikleriyle telefonda konuşarak girmesi pek şaşırtıcı bir durum değil… Ancak bir savaşın ortasındaysanız ve yılbaşına telefonla konuşarak ‘merhaba’ diyorsanız yeni yıl sizin için pek de iyi başlayamayabilir. Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Makiivka’da bulunan Rus askerleri için başlamadığı gibi…

Yeni yılın ilk gününde Ukrayna tarafından ABD yapımı füzelerle bir binaya yapılan saldırıda Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi açıklamasına göre 89 Rus askeri hayatını kaybetti. Kiev’e yakın medya kuruluşları saldırıda yüzlerce Rus askerinin öldüğünü iddia ediyor.

Saldırının baş şüphelisi: Akıllı telefonlar

Füzelerin art arda hedef aldığı ve taş üstünde taş bırakmadığı binadan arda kalanlar yıkımın ne denli büyük olduğunu da gösteriyor. Peki nasıl oldu da Rusya gibi bir güç böylesine bir kayba engel olamadı? Kremlin’den yapılan açıklamalar da Ukrayna’dan gelen bilgiler de belki de ilk kez örtüşüyor. Buna göre, bölgede bulunan Rus askerleri kendilerine verilen emirlere rağmen bunlara uymadı, yılbaşı gecesinde cep telefonlarını açarak ailelerini ve sevdiklerini aradı. Bölgede bir anda çok ciddi bir cep telefonu sinyal yoğunluğunu fark eden Ukrayna tarafı hızlı bir şekilde koordine oldu ve söz konusu sinyallerin geldiği bina hassas vuruş kabiliyetine sahip ABD yapımı füzelerle ateş altına alındı. Her ne kadar genel kabul gören senaryo bu olsa da özellikle kimi Rus uzmanlar, bu kadar çok sayıda askerin aynı binada tutulması ve mühimmatlarla iç içe olmalarının çok ciddi bir zafiyet olduğuna dikkat çekip, telefon sinyali meselesinin başarısızlığı perdelemek için kullanıldığını iddia ediyor.

(TRT Haber)