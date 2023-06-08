Almanya’da bilişimci açığı artıyor

Geçen yıl Almanya’da bilişim mesleklerinde kalifiye eleman açığı yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Spiegel’in aktardığına göre, işverenlere bağlı Alman Ekonomi Enstitüsü’nün (IW) Nitelikli İşgücü Güvencesi Yetkinlik Merkezi (Kofa) perşembe yaptığı açıklamada, 2022’de ülke genelinde bilgi teknolojileri alanında ortalama 67 bin 924 boş pozisyon bulunduğunu ve bu rakamın gözlem döneminin başladığı 2010’dan bu yana hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu bildirdi. Aynı zamanda, bilişimci olma yeterliliğine sahip sadece 27 bin 136 işsiz vardı. Kofa uzmanları, ekonominin tüm sektörlerinde dijital altyapının giderek genişlemesi nedeniyle, sektörde kalifiye çalışanlara olan talebin arttığını bildirdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 91

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.