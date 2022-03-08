Amazon yağmur ormanları için tehlike çanları

Amazon yağmur ormanlarında ağaçların kitlesel olarak yok olabileceği “kritik eşiğe” doğru gidildiği bildirildi.

BBC’de yer alan habere göre, yapılan son araştırma, dünyanın en büyük yağmur ormanlarının, kuraklık, yangın ve ormansızlaştırmanın neden olduğu hasarlar konusunda kendini toparlama yeteneğini yitirdiğini ortaya koydu. Otuz yıllık uydu verilerinin incelendiği araştırmada, Amazon yağmur ormanlarının “sağlığında” endişe verici eğilimlere işaret edilirken, ormanların yüzde 75’inden fazlasında dayanıklılık kaybına dair belirtilerin bulunduğu aktarıldı. Exeter Üniversitesinden Dr. Chris Boulton, ağaçların sağlığını kaybetmeye başladığı ve büyük bir ağaç kaybının yaşanabileceği “kritik eşiğe” doğru gidildiğini kaydetti. Kritik eşiğe ne zaman ulaşılacağı bilinmese de söz konusu durumun iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve yerel topluluk üzerindeki etkilerinin yıkıcı olacağı belirtildi. AA

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