Arnavutluk, TikTok ve Snapchat’i yasaklayabilir

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkenin başkenti Tiran’da 14 yaşındaki ilkokul öğrencisinin başka bir öğrenci tarafından öldürülmesiyle ilgili, “Belki de TikTok ve Snapchat’i Arnavutluk’ta tamamen yasaklamak gibi köklü bir karar almalıyız.” dedi.

Başbakan Rama, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki öğrencinin ölümünün, devlet ve halkın etkin tepki vermesini gerektiren bir trajedi olduğuna vurgu yaptı. Rama, “Hükümet olarak ikilemimiz, filtreler uygulamak yö-nünde ilerleyip ilerlemememiz gerektiğidir. Şimdiye kadarki tüm deneyimlerde bu filtrelerin etkin-liğinin çok düşük olduğunu ve çevrim içi dünyada şiddete yönelik teşviklerin ve zorbalığın sadece arttığını öğrendik” ifadelerini kullandı. AA

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