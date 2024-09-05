ASELSAN “en çekici işveren”

ASELSAN, “Universum En Çekici İşverenler Araştırması” sonuçlarına göre alanında 10’uncu kez Türkiye’nin “en çekici işvereni” seçildi.

ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre, 61 farklı üniversiteden 43 bin 322 öğrenci ve 15 bin 313 profesyonelle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları açıklandı.

144 İşveren arasında birinci oldu

Türkiye etabında bu yıl da zirvedeki yerini koruyan ASELSAN, “Mühendislik/BT” kategorisinde hem öğrenciler hem de profesyoneller nezdinde araştırmaya dahil edilen 144 işveren arasında birinci oldu. ASELSAN, bu yılki sonuçla, 12 yıldır yapılan araştırmada “Mühendislik/BT” alanında öğrencilerin sıralamasında 10’uncu, profesyonellerin sıralamasında da 7’nci kez birinci olmayı başardı.

“Başarı çıtamızı her geçen gün yükselteceğiz”

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, en iyilerin ilk tercihi olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, oyun değiştirici teknoloji geliştirme yolculuğunu bir kez daha global başarıyla taçlandırdıklarını ifade etti.