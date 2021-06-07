Asıl çare çevreyi korumak

BİLİM İNSANLARI, PANDEMİLERİN ANA SEBEBİ OLAN TABİAT KATLİÂMININ DÜNYA LİDERLERİ TARAFINDAN GÖZARDI EDİLDİĞİNİ BELİRTEREK, İKLİM VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI SAYESİNDE VİRÜSÜN HAYVANDAN İNSANA BULAŞMASININ EN BAŞTAN ENGELLENEBİLECEĞİNİ SAVUNDU.

Bİlİm insanları, pandemilerin kökenindeki sebep olan tabiat katliâmının gözardı edildiği konusunda uyardı. Covid-19 salgınından bu yana dünya liderlerinin sağlık sistemlerini güçlendirerek pandemileri önlemeyi planladığını söyleyen bilim insanları, iklim ve biyoçeşitliliğin korunması sayesinde virüsün hayvandan insana bulaşmasının en baştan engellenebileceğini savundu. Pandemileri Kaynağında Önleme (PPS) isimli koalisyona rapor sunacak olan bilim insanlarından oluşan bağımsız bir görev gücü, gelecek pandemilerin önlenmesi konusunda altta yatan temel sebebin yeterince gündeme getirilmediğini açıkladı. PPS, tabiat katliâmı meselesinin Dünya Sağlık Örgütü’nün Koro-navirüs’le ilgili hazırladığı son raporda ve Dünya Sağlık Forumu’nda gözardı edildiğini söyledi.

BİR PANDEMİYİ ÖNLEMEK 26 MİLYAR DOLAR

Yapılan bir araştırma, gelecek yıllarda meydana gelebilecek bir pandemiyi önlemenin yıllık maliyetinin 26 milyar dolar olacağını, bunun da Covid-19’un dünyaya verdiği malî hasarın yalnızca yüzde ikisi olduğunu gösterdi. Harcama yapılacak tedbirler arasında ormanları korumak, riskli yaban hayatı ticaretini yasaklamak, çiftlik hayvanlarını salgın hastalıklardan daha iyi korumak bulunuyor.

Harvard Üniversitesi’nin İklim, Sağlık ve Küresel Çevre Merkezi’nden doktor Aaron Bernstein “Covid-19 bütün tabiattan, türümüze bir uyarıydı. Ancak şu ana kadar dünya liderleri bu konuda hareket etmekten çok uzak kaldı. Liderlerin pandemileri önlemek konusunda konuştuğunu duyarsınız ancak pande- minin temel sebepleri hakkında yeterince konuşulmuyor” dedi. Gelecek pandemileri önlemek konusunda sağlık sistemlerine yatırımın öne çıkarıldığını söyleyen Dr. Bernstein “Pandemi ortaya çıktıktan sonra yayılımı durdurmaktansa pandeminin ortaya çıkmasını engelleyecek tedbirler daha az maliyetli” dedi. Doktor, bu önlemlerin iklimi ve biyoçeşitliliği korumaktan geçtiğini söyledi.