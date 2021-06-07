"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Asıl çare çevreyi korumak

07 Haziran 2021, Pazartesi 17:36
BİLİM İNSANLARI, PANDEMİLERİN ANA SEBEBİ OLAN TABİAT KATLİÂMININ DÜNYA LİDERLERİ TARAFINDAN GÖZARDI EDİLDİĞİNİ BELİRTEREK, İKLİM VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI SAYESİNDE VİRÜSÜN HAYVANDAN İNSANA BULAŞMASININ EN BAŞTAN ENGELLENEBİLECEĞİNİ SAVUNDU.

Bİlİm insanları, pandemilerin kökenindeki sebep olan tabiat katliâmının gözardı edildiği konusunda uyardı. Covid-19 salgınından bu yana dünya liderlerinin sağlık sistemlerini güçlendirerek pandemileri önlemeyi planladığını söyleyen bilim insanları, iklim ve biyoçeşitliliğin korunması sayesinde virüsün hayvandan insana bulaşmasının en baştan engellenebileceğini savundu. Pandemileri Kaynağında Önleme (PPS) isimli koalisyona rapor sunacak olan bilim insanlarından oluşan bağımsız bir görev gücü, gelecek pandemilerin önlenmesi konusunda altta yatan temel sebebin yeterince gündeme getirilmediğini açıkladı. PPS, tabiat katliâmı meselesinin Dünya Sağlık Örgütü’nün Koro-navirüs’le ilgili hazırladığı son raporda ve Dünya Sağlık Forumu’nda gözardı edildiğini söyledi. 

BİR PANDEMİYİ ÖNLEMEK 26 MİLYAR DOLAR

Yapılan bir araştırma, gelecek yıllarda meydana gelebilecek bir pandemiyi önlemenin yıllık maliyetinin 26 milyar dolar olacağını, bunun da Covid-19’un dünyaya verdiği malî hasarın yalnızca yüzde ikisi olduğunu gösterdi. Harcama yapılacak tedbirler arasında ormanları korumak, riskli yaban hayatı ticaretini yasaklamak, çiftlik hayvanlarını salgın hastalıklardan daha iyi korumak bulunuyor.

Harvard Üniversitesi’nin İklim, Sağlık ve Küresel Çevre Merkezi’nden doktor Aaron Bernstein “Covid-19 bütün tabiattan, türümüze bir uyarıydı. Ancak şu ana kadar dünya liderleri bu konuda hareket etmekten çok uzak kaldı. Liderlerin pandemileri önlemek konusunda konuştuğunu duyarsınız ancak pande- minin temel sebepleri hakkında yeterince konuşulmuyor” dedi. Gelecek pandemileri önlemek konusunda sağlık sistemlerine yatırımın öne çıkarıldığını söyleyen Dr. Bernstein “Pandemi ortaya çıktıktan sonra yayılımı durdurmaktansa pandeminin ortaya çıkmasını engelleyecek tedbirler daha az maliyetli” dedi. Doktor, bu önlemlerin iklimi ve biyoçeşitliliği korumaktan geçtiğini söyledi.

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail ordusu 25 Filistinlinin yaşadığı evleri yıktı

    HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açıldı

    'Salgının iş dünyası üzerindeki etkisi dehşet verici'

    Aksa’yı yine bastılar

    Facebook’tan Filistin özrü

    Asıl çare çevreyi korumak

    Çiftçinin durumu bu

    'Marmara Denizi Eylem Planı' genelgesi yayımladı

    Thodex'in 16 milyon lirasına haciz konuldu

    Uzaya gidiyor

    Anadolu Yakası sahilleri de alarm veriyor

    Meteoroloji'den yurt geneline sağanak uyarısı

    Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşılama süreci başladı

    Zalim ve katil Ratko Mladic'in davasında nihai karar yarın

    Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında baraj gerginliği: 'Savaş ihtimali artıyor'

    Şehit Samet Şeker dualarla ebediyete uğurlanıyor

    Pakistan'daki feci kazada 38 kişi öldü, 64 kişi yaralandı

    Ortaokul ve lisede yüz yüze eğitime geçildi

    Üniversiteler emir komuta ile yönetilemez

    Yüz yüze eğitim başlıyor

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Dünya başıma dar geliyor!
    Yeni Asya'dan Size

    Cezaevi kampanyalarımız
    Ali FERŞADOĞLU

    Herkesi affetmek helâl midir?
    Şükrü BULUT

    Bu bir korona yazısı değildir…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gidiyor sevdiklerimiz, birer birer…
    Mehmet KARA

    Muhalefet erken seçimde ısrar ettikçe…
    Cevher İLHAN

    Türkiye “zenginleşmemiş”, tam tersine fakirleşmiş...
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki...
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Adalet” kelimesi neyi ifade ediyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.