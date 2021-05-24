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24 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Aşırı hava olayları 10 yılda ikiye katlandı

24 Mayıs 2021, Pazartesi
Bilimsel çalışmalar aşırı hava olaylarının sayısının son 10 yılda iki katına çıktığını Gösteriyor. Uzmanlar, “İklim krizi durdurulamazsa aşırı hava olaylarının sayısı ve şiddeti artacak” uyarısını yapıyor.

Geçtiğimiz gün Balıkesir’in Ayvalık ve İzmir’in Dikili ilçesinde ciddi hasara yol açan fırtına, Türkiye’de görülen aşırı hava olaylarına bir yenisini daha ekledi. Saatte 80 kilometre hıza erişen fırtına Dikili’de 27, Ayvalık’ta 80 teknenin batmasına ve birçok yapıda hasara sebep oldu. Can kaybı olmaması dolayısıyla ucuz atlatılan fırtına ve yağış, bir kez daha mevcut altyapının iklim kriziyle şiddetlenen aşırı hava olaylarının etkilerini göğüslemekte geride kaldığını gösterdi. Türkiye’de görülen aşırı hava olaylarının sayısı 10 yılda iki katına çıktı.

2020’de rekor kırdı

Bilimsel çalışmalar, kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanılması sebebiyle ortaya çıkan iklim krizinin bir sonucu olarak aşırı hava olaylarının sayısı, sıklığı ve şiddetinde artış görüleceği konusunda bizleri uzun zamandır uyarıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait veriler de bu uyarıların doğruluğunu gösterir nitelikte. 2020 yılında Türkiye’de 984 aşırı hava olayı görülürken, 2019 yılında bu rakam 935, 2018 yılında ise 840’tı. 2020 yılında kaydedilen aşırı hava olaylarının yüzde 30’u şiddetli yağış/sel,yüzde 27’si fırtına ve yüzde 23’ü dolu olmuştu. Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz, Türkiye’de görülen aşırı hava olaylarının sayısının her yıl arttığına dikkat çekerek, iklim krizini durdurmak veya yavaşlatmakta geciktiğimiz her yıl sorunu da büyütüyor diyor. Gürbüz, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Her aşırı hava olayının kaynağı iklim krizi olmasa da, iklim krizinin bu hava olaylarının sıklığını, şiddetini ve sayısını arttırdığını biliyoruz. Daha önceki fırtınalara dayanan çatılarımız artık dayanmıyor. Kentlerde görmeye alışmadığımız dolu felaketleriyle yaşamak zorunda kalıyoruz. Hortumlar kıyılara ve iç bölgelere yaklaşmaya başladı. Gerekeni yapmazsak bugün Ege’de gördüğümüz felaketin bir benzerini yarın başka bir bölgede göreceğiz”

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Sıcaklık 40 dereceye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta tahminlerinde İstanbul’da sıcaklıkların 27 derecenin üzerine çıkacağını belirtirken, Ege’nin güney kesimlerinde 40 dereceye yaklaşacağını açıkladı.

T24’deki habere göre Doğu kesimlerde ise sağanak ve sıcaklık düşüşü bekleniyor. Yurtta yaz kendini hissettirmeye başlarken yağışlar da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor, yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş meydana gelecek. Yurdun batısında ise Ege ve Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklar artıyor. Aydın’da hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşması bekleniyor.

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