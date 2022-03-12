Avrupa ‘buzul dönemi’ tehlikesi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, buzullardaki erimenin Atlas Okyanusu’ndaki sıcak su akıntılarının kesilmesine sebep olmaya başladığını ve Avrupa’nın gelecek yıllarda “buzul dönemi” tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Çamlıtepe, Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneğinin düzenlediği “Istranca-Korunacak Bir Hazine” konferansında, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tabiatı ve canlı hayatını olumsuz etkilediğini ifade etti. Çamlıtepe, küresel ısınmayla buzullardaki erimenin her geçen gün büyüdüğünü vurguladı. Ekolojik dengenin bozulduğunu dile getiren Çamlıtepe küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin açık şekilde hissedilmeye başladığını, gelecek yıllarda Avrupa’yı buzul dönemi tehlikesinin beklediğini ifade etti. AA

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