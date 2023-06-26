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26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Avrupa en hızlı ısınan kıta oldu

26 Haziran 2023, Pazartesi 02:47
Avrupa’nın yeryüzünde en hızlı ısınan kıta olduğu, 1980’lerden beri kıtadaki sıcaklık artışının küresel ortalamanın iki katına çıktığı bildirildi.

Rekor sıcaklıklar görülebilir

 

Dünya Meteoroloji Örgütü ile Avrupa Birliği’ne bağlı (AB) Copernicus İklim Değişimi Servisi’nin “Avrupa’da İklim Durumu 2022” başlıklı raporu yayımlandı.

Rapordaki bulgulara göre, 2022’de Avrupa’daki ortalama hava sıcaklığı, özellikle kıtanın batısı ve güneybatısındaki ülkelerde rekor sıcaklıklar olarak kayıtlara geçti. Sıcaklık, geçen yıl sadece İzlanda’nın kuzeybatısı ile Türkiye’nin küçük bir kısmında ortalamanın çok az altında seyretti.

En sıcak yaz mevsimini geçen yıl yaşayan Avrupa’daki birçok ülkede sıcak hava dalgaları görülürken, İngiltere’de hava sıcaklığı ilk kez 40 dereceyi aştı.

Geçen yılki ortalama sıcaklık, 1991-2020 döneminden 0,79 derece, 1961-1990 döneminden ise 1,83 derece fazla ölçüldü.

Avrupa’daki sıcaklık her 10 yılda 0,5 derece arttı. Bu 1980’lerden beri küresel ortalamanın iki katı olarak kayıtlara geçti.

Hava olayları, geçen yıl kıtada 16 bin kişinin ölümüne yol açtı. Bu kişilerin yüzde 99,6’sı sıcak hava dalgaları nedeniyle hayatını kaybetti.

Copernicus İklim Değişimi Servisi Direktörü Carlo Buontempo, hava sıcaklığındaki artışın devam etmesini beklediklerini aktardı.

“Bu maalesef tek seferlik bir olay veya iklimdeki tuhaflık olarak düşünülemez.” ifadesini kullanan Buontempo, aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görüleceğini ve daha yoğun geçeceğini gösteren bir örüntü bulunduğunu vurguladı.

AA

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