Barcelona Üniversitesi de X’i bıraktı

İspanya’nın önemli yükseköğretim kurumların-dan Barcelona Üniversitesi (UB), “nefreti teşvik ve dezenformasyon oluşturduğu” gerekçesiyle sosyal medya platformu X’i kullanmayı bıraktığını açıkladı.

Barcelona Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, “UB, haklar ve özgürlükler, saygı, diyalog ve sosyal ve bilimsel sorumluluk söz konusu olduğunda tereddüt edemez.” ifadesi kullandı. Açıklamada, “nefreti teşvik ve dezenformasyon oluşturduğu” gerekçesiyle üniversite ile bağlantılı X’teki tüm kurumsal ve kişisel hesapların kapatıldığı bildirildi. AA

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