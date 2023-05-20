Batı Ege için kuraklık ikazı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, kuraklıkla ilgili değerlendirmelerde bulunarak Batı Ege’ye dikkat çekti.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Türkiye’de en ciddi kuraklığın Batı Ege’de yaşandığını kaydeden Yaşar, İzmir’in önemli miktarda su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’ndaki aktif doluluk oranına ilişkin açıklamada bulundu.

Yaşar, “18 Mayıs 2021 tarihinde Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 70 iken, 2022’de yüzde 64’e düşüyor. Bu sene aynı tarihte doluluk oranı yüzde 40” dedi.

Dünyada son iki yılın kurak geçtiğini belirten Yaşar, “Tahtalı Barajı’ndaki rakamlar kuraklığın boyutlarını gözler önüne seriyor. Yapmamız gereken şeyler aslında hep belli. Yapılması gereken şeylerin başında barajlar geliyor. Mümkün olduğunca çok baraj yapmamız lazım. İzmir’in nüfusu 2007-2008 yıllarında 3 milyon 700 bin iken şu anda 4,5 milyona geldik ama yeni su kaynağımız yok” dedi.

Öte yandan arıtma sularına da dikkati çeken Yaşar, “Bizim ‘gri su’ dediğimiz arıtmadan çıkan suların yeniden tarıma kazandırılması lazım. Son iki yıldır kuraklık var ama bu sürpriz bir kuraklık değil. 20 yıl önce bu kuraklığın uyarısını yapmıştık. Nüfusumuz çok ciddi artıyor. Bu kadar nüfus artışına bu yağışlar yetmiyor” diye konuştu.