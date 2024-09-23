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23 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden başarı

23 Eylül 2024, Pazartesi 13:00
ABD’nin dünyaca ünlü Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024” listesinde yer aldı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden bilim insanları, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024” listesinde yer aldı.

Sağlık alanında iki asırlık birikimi ve uluslararası kurumlarla yaptığı iş birlikleri ile öne çıkan Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nden bilim insanları her yıl olduğu gibi bu yıl da Stanford Üniversitesi’nin hazırladığı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024” listesinde yer aldı. Stanford Üniversitesi, 2023 yılındaki bilimsel makalelerin atıf oranları ve sayısı gibi kriterleri baz alarak oluşturduğu bilimsel etki endeksi ile tüm dünyada araştırmalar yapan ve makaleler yayımlayan akademisyenleri sıraladı. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024” listesinde “Yıllık Etki” kategorisinde dünyada 77.491’inci sırada, Türkiye’de 434’üncü sırada yer aldı. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülaçtı Topçu “Kariyer Boyu Etki” kategorisinde dünyada 89.655’inci sırada, Türkiye’de 209’uncu sırada yer alırken “Yıllık Etki” kategorisinde dünyada 108.724’üncü sırada, Türkiye’de 608’inci sırada bulundu.

İstanbul - Aslan Özdemir

 

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