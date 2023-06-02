Biden’dan yapay zeka ikazı

ABD Başkanı Joe Biden, yapay zeka ve üç boyutlu baskı gibi gelişmekte olan teknolojilerin, çatışmaların doğasını değiştirebileceğini söyledi. Biden, Colorado’da, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde konuştu.

“Rusya’nın saldırganlığından” Çin’le rekabete, iklim krizinden gıda güvensizliği ve doğal afetlere kadar artan zorluklara işaret eden Biden, dünyanın hızla değiştiğini belirterek, yeni teknolojilere ve yapay zekada yaşanan gelişmelere dikkati çekti. Joe Biden, yapay zeka ve üç boyutlu baskı teknolojisi gibi gelişmekte olan teknolojilerin, çatışmaların doğasını değiştirebileceğini dile getirerek, bilim insanlarının, yapay zekanın insanın düşünme biçimini alt edebileceğinden endişelendiğini kaydetti. Biden, bu nedenle bu konuda “yapacak çok şey” olduğunu vurguladı. AA

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