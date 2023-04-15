Prof. Dr. Mehmet Kamanlı, “Yeni depremlerle karşılaşacağız. Buna hiç hazır değiliz” dedi.
Akademisyenlerden deprem bölgesine ilişkin rapor
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetlerindeki depremlerde büyük yıkımın ve can kaybının yaşandığı Hatay’da Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından teknik inceleme ve gözlem raporu tamamlandı. Prof. Dr. Mehmet Kamanlı, “Depremin etkilediği tüm coğrafyada ortalama yüzde 95 oranında 2000 öncesi yapıların yıkıldığını söylemiyorum, göçtüğünü söylüyorum. Binalarla ilgi durum tespitinin bir an önce yapılması gerekiyor. Bile bile mezarımızda oturuyoruz. Yeni depremlerle karşılaşacağız. Daha ciddileriyle de karşılaşacağız. Buna hiç hazır değiliz” dedi.
Haber Merkezi