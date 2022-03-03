Binanızı depreme karşı güçlendirin

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerinden derlenen rapora göre, rakamlar, şehirdeki muhtemel depremin yol açacağı hasarı çarpıcı şekilde gözler önüne seriyor.

Çarpıcı rapor: İstanbul'daki muhtemel depremde (7,5) yaklaşık 500 bin bina hasar görebilir

Rapora göre, İstanbul’da yaşanması muhtemel 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip bir depremde megakentte bulunan 1,2 milyon civarındaki binadan 491 bininin hasar alması bekleniyor. Söz konusu senaryoda 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise hafif hasar alması öngörülüyor. Deprem Haftası dolayısıyla vatandaşlara çağrıda bulunan uzmanlar, vatandaşların binalarına bir an önce dayanıklılık testi yaptırması, konutlarını depreme karşı güçlendirmesi veya dönüştürmesini istedi.

İhmal etmeyin

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, Bütün konutları dönüştürmek mümkün değil, orta ve hafif hasar alacak binalar güçlendirmeyle çok rahat kurtarılabilir. Hasar alacak binaların yüzde 90’ını oluşturan ve sayıları 438 bin adedi bulan bu binalarda 5,6 milyon kişinin yaşadığı düşünülüyor. Vatandaşlarımız lütfen ihmal etmesin. Binasını bir an önce güçlendirsin veya dönüştürsün” şeklinde konuştu.

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