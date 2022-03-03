"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Binanızı depreme karşı güçlendirin

03 Mart 2022, Perşembe 18:00
1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerinden derlenen rapora göre, rakamlar, şehirdeki muhtemel depremin yol açacağı hasarı çarpıcı şekilde gözler önüne seriyor.

Çarpıcı rapor: İstanbul'daki muhtemel depremde (7,5) yaklaşık 500 bin bina hasar görebilir

 

Rapora göre, İstanbul’da yaşanması muhtemel 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip bir depremde megakentte bulunan 1,2 milyon civarındaki binadan 491 bininin hasar alması bekleniyor. Söz konusu senaryoda 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise hafif hasar alması öngörülüyor. Deprem Haftası dolayısıyla vatandaşlara çağrıda bulunan uzmanlar, vatandaşların binalarına bir an önce dayanıklılık testi yaptırması, konutlarını depreme karşı güçlendirmesi veya dönüştürmesini istedi.

İhmal etmeyin

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, Bütün konutları dönüştürmek mümkün değil, orta ve hafif hasar alacak binalar güçlendirmeyle çok rahat kurtarılabilir. Hasar alacak binaların yüzde 90’ını oluşturan ve sayıları 438 bin adedi bulan bu binalarda 5,6 milyon kişinin yaşadığı düşünülüyor. Vatandaşlarımız lütfen ihmal etmesin. Binasını bir an önce güçlendirsin veya dönüştürsün” şeklinde konuştu.

İstanbul - aa

AA

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidar, enflasyonu durduramıyor

    Fransa’da 25’ten fazla dernek ve STK "Müslümanları hedef alan" yasaya karşı Danıştay'a başvudu

    Pakdemirli 'görevden af' talep etti, Tarım ve Orman Bakanlığına Kirişci atandı

    ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'ye geliyor

    Kiraya bunun üstünde zam yapılamaz

    Venezuela ile aynı ligdeyiz

    Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 233 zam

    Gıda fiyatlarındaki artış sürecek

    Bazı il ve ilçelerde yarın eğitim yapılamayacak

    Ukrayna ile Rusya 2. görüşmede hangi konularda anlaştı?

    İşgalin 8. gününde Ukrayna'ya ve dünya genelinde son durum?

    Kremlin Sözcüsü Peskov ve Rus oligarklara da ABD'den yaptırım kararı

    Macron: Putin bu aşamada saldırıları durdurmayı reddetti

    Zeytinlikler için ölüm fermanı

    Beyaz Saray'dan Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık yardım girişimi

    Gözler 2. tur müzakerelerinde

    Fransa'da kapalı alanlarda da maske zorunluluğu kalkıyor

    Fransa'da Müslümanlara devlet zulmü raporlaştı

    Zelenskiy: Rus anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın

    DSÖ: Kovid-19, depresyonu arttırdı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Parlamenter sistemde KHK’lar, OHAL, yargı 15-20 Temmuz mağdurları ne olacak?
    Genel

    Kiraya bunun üstünde zam yapılamaz
    Genel

    Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 233 zam
    Furkan Alyakut

    Sen de hayalleri memuriyete sıkıştırılmış Y ve Z kuşağından mısın?
    Genel

    Venezuela ile aynı ligdeyiz
    Genel

    İktidar, enflasyonu durduramıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’ın taklit edilemeyen güçleri
    Cevher İLHAN

    Demokratikleşmenin ilk adımı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Mutfak yangını

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.