Bir yıl sonra uzaydan indi

Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) 356 gün kalan ABD’li astronot Mark Vande Hei, Rus kozmonotlar Anton Şkaplerov ve Petr Dubrov ile Soyuz MS-19 aracıyla Kazakistan’a indi.
Rus Federal Uzay Ajansı Roscosmos’dan yapılan açıklamaya göre, 2 Rus kozmonot Anton Şkaplerov ile Petr Dubrov’u ve NASA astronotu Mark Vande Hei’yi taşıyan Soyuz MS-19 uzay aracı TSİ ile 10.21’de UUİ’den ayrıldı. Uzay aracı, yaklaşık 5 saat sonra Kazakistan’ın Jezkazgan kentinden 147 kilometre uzaklıktaki bozkıra başarıyla iniş yaptı. Alkışlarla karşılanan uzay ekibi, daha sonra sağlık uzmanları tarafından kontrol edildi. UUİ’de halihazırda 3 Rus, 3 ABD’li ve 1 Alman astronot çalışmaya devam ediyor.
AA