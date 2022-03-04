BM’den plastik kirliliğine karşı sözleşme

Dünyada, Paris İklim Sözleşmesi’nden bu yana en iddialı çevre projesi olarak değerlendirilen, plastik kirliliğin ortadan kaldırılmasına yönelik uluslar arası bağlayıcı bir anlaşmanın imzalanmasını öngören karar Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edildi.

Euronews’deki habere göre BM Çevre Meclisi’nin, Kenya’nın başşehri Nairobi’de düzenlediği ve 175 ülkeden bakan ve temsilcinin katıldığı üç günlük toplantı sonunda plastik kirliliğini tümüyle ortadan kaldıracak uluslar arası bir anlaşmanın 2024 yılı sonu itibarıyla imzaya açılması kararlaştırıldı. Toplantıda, kurulacak Uluslararası Müzakere Komitesi’nin 2022’de çalışmalara başlaması ve bağlayıcılığı olan bir anlaşma taslağının 2024’te tamamlanmasını öngören karar onaylandı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen, kararın, Paris İklim Anlaşması’ndan bu yana görülen en önemli uluslar arası çevre anlaşması olduğunu belirtti. Anlaşma, plastik ürünlerin üretimden dönüşüme bütün sürecinin kontrol edilebilmesini ve çevre kirliliğine yol açmasının önlenmesini amaçlıyor. Haber Merkezi

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