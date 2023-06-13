BM’den sosyal medya ikazı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dijital alanda nefret ve yalanların yayılmasının ciddi küresel zarara neden olduğunu belirterek, hükümetler, teknoloji şirketleri ve diğer paydaşlara harekete geçme çağrısında bulundu. “Dijital alanda nefret ve yalanların yayılması ciddi küresel zarara neden oluyor.” dedi.

Guterres, bunun çatışma, ölüm ve yıkımı körüklediğine işaret ederek, demokrasiyi ve insan haklarını tehdit ettiğini, halk sağlığı ve iklim hareketine zarar verdiğini anlattı. Sosyal medyanın kriz zamanlarında toplulukları desteklediği, dışlanmış sesleri yükselttiği, ırksal adalet ve toplumsal eşitlik ve adalet için küresel seferberliğe yardımcı olduğunu anımsatan Guterres, ancak bugün aynı teknolojinin umuttan ziyade bir korku kaynağı olduğunu ifade etti. AA

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