Bölge oldukça hareketli, dikkatli olmak gerekir

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, meydana gelen 4 ve 4.9 büyüklüğündeki depremlerin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Hacıkodal-Göksun/K. Maraş yöresinde 4,0 deprem oldu. Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor. Bir kaç saat önce de aynı bölgede 4,8 deprem olmuştu. Dikkatli olmak gerekir” diye uyardı.