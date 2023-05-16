Bu, dünyada bir ilk

‘Ay Araştırma Programı’nda kullanılacak Hibrit İtki Sistemi’nin sonda roketiyle 103 kilometre irtifaya ulaştığı ve ateşlendiği duyuruldu.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), ‘Ay Araştırma Programı’nda kullanılacak Hibrit İtki Sistemi’nin (HİS), sonda roketiyle 103 kilometre irtifaya ulaştığını ve ateşlendiği duyurdu. Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hibrit İtki Sistemi’ne ilişkin paylaşım yaptı. Dünya’da ilk kez bir Hibrit İtki Sistemi uzaya taşındığını duyuran Türkiye Uzay Ajansı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Dünya’da ilk kez bir Hibrit İtki Sistemi uzaya taşındı! Ay Araştırma Programı’nda kullanılacak Hibrit İtki Sistemi (HİS), DeltaV Uzay sonda roketiyle 103 km irtifaya ulaştı ve ateşlendi. HİS’lerimizi gizleyemiyoruz, gururluyuz.” (TRT Haber)

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