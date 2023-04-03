Bu kuraklık şartlarında yeni bir müsilaj oluşabilir

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’ndeki değişimleri düzenli olarak incelemek için dalış yapıyor. Prof. Dr. Sarı Marmara Denizi’nde sıcaklığın 4 derece arttığını belirterek, kuraklık nedeniyle müsilajın tekrar ortaya çıkma şartlarının oluştuğunu da belirtti.

Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’nde 2021 yılında yaşanan müsilajdan ders çıkarılmadığını belirterek, “2021 yılının Ağustos ayından itibaren yüzeyden müsilaj kaybolunca da birden rahatladık. Yaşasın kurtulduk, diye düşündük. Acaba kurtulduk mu? Üzgünüm. Kurtulmadık çünkü müsilaj bir sonuç. Afet gibi yaklaşmamız lazım. Onu da aynı şekilde bir afet olarak görüp, riski yönetmemiz gerekiyor. Kuraklık da bir sürü şeyi tetikleyen, çok sinsi bir afet. Bu kuraklık şartlarında yeni bir müsilaj oluşumu her an kapımızı çalabilir” dedi. Haber Merkezi

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