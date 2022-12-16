Bu mantar türü dünya literatürüne girdi

Isparta’da mantar çeşitliliği alanında çalışmalar yapan akademisyen, bölgede yaygın olarak yetişen mantar türünü 10 yıllık çalışma sonucunda “Pluteus Vellingea” ismiyle dünya literatürüne kazandırdı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz, saha çalışmaları kapsamında yeni bir mantar türü tanımladı. Merkeze bağlı Gelincik ve Deregümü köyleri arasındaki ormanlık alanda akkavak ağacının çürümüş kütüklerinde tespit edilen mantar türüne, bu konudaki çalışmalarıyla tanınan bilim insanı Dr. Else C. Vellinga’ya atfen “Pluteus Vellingea” ismi verildi. “10 yıllık çabayla mantarı dünya literatürüne kazandırdık” Mantar türüne ilişkin çalışma, İsviçre’nin mikoloji (mantar bilimi) alanında yayın yapan “Journal Of Fungi” isimli dergisinde yayımlandı. Kaygusuz, söz konusu mantarı 2011-2013 döneminde saha çalışmaları yürütürken 2012’de bulduğunu söyledi. AA

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