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12 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Caminin tüm enerji ihtiyacı dere yatağına kurulan mini santralle karşılanıyor

12 Nisan 2022, Salı 18:00
Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) Ar-Ge merkezi mühendislerince tasarımı ve üretimi yapılan hidroelektrik santrali HİDROTEM, nehir, dere ve isale hattı ile arıtma tesisleri gibi suyun taşındığı hatlar üzerine kolayca kurularak 5 megavata kadar elektrik üretilebiliyor.

Şirket tarafından geliştirilen hızlı, ekonomik ve kompakt bir hidroelektrik santrali sistemi olan HİDROTEM, inşaat gerektirmeden kurulup, ürettiği elektriği de anında kullanıma sunabiliyor.

Debi ölçümleri yapılan su kaynağı üzerine tak-çalıştır mantığıyla kurulabilen, içeriğindeki türbin ve jeneratör aracılığıyla üretim yapan sistem sayesinde 5 kilovattan 5 megavata kadar elektrik üretilebiliyor.

HİDROTEM, yazılımlar sayesinde mobil uygulamalar üzerinden uzaktan da takip edilebiliyor.

İlk kez Bursa'nın Kestel ilçesinde sulama deresine kurulan HİDROTEM, ürettiği enerjiyle "Geyikli Baba" olarak da bilinen Baba Sultan Türbe ve Camisi'nin tüm ihtiyacını karşılıyor.

Saatte 5 kilovata ulaşabilen elektrik enerjisi üreten mini tesis, cami ve türbenin çevre aydınlatması, ezan ses sistemi ve ısıtma gibi ihtiyaçlarını karşılayarak aylık yaklaşık 8 bin lira tasarruf sağlıyor.

TEMSAN Ar-Ge Başmühendisi Faruk Koç, sistemin hızlı, ucuz ve kolay enerji ürettiğini söyledi.

Enerjiye duyulan ihtiyacın artarak devam ettiğine dikkati çeken Koç, şöyle devam etti:

"Burada akan bir su var, biz bunu elektrik üretmek için kullanıyoruz. Halihazırda bir su deposu vardı sulama için kullanılan. Biz üzerine türbin ve jeneratör sistemini kurduk. Su türbinden geçip elektrik üretiyor, aynı suyu yine sulama için kullanabiliyorlar. Çevreye hiçbir zararı olmayan ürünle elektrik üretmiş oluyoruz. Suyun miktarı ve gücüne bağlı olarak, potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürebilecek verileri toplayıp ona göre tasarım yapabiliyoruz. Ar-Ge birimi olarak otomatik ve manuel modda çalıştırabiliyoruz makinayı. İnsan müdahalesi olmadan uzaktan takip edilebilecek bir sistem."

"Mobil cihazlarla takip edilebiliyor"

Ar-Ge Elektrik Elektronik Mühendisi Batuhan Şenlen de santralin küçük bir alanda kurulan tak-çalıştır bir sistem olduğunu anlattı.

Sistemin uzaktan mobil cihazlarla takip edilebildiğini belirten Şenlen, "HİDROTEM, normalde hidroelektrik santrallerindeki sistemin kompakt bir duruma getirilmiş hali. Bunun farkı, inşaat gerektirmeyen tak-çalıştır bir sistem olması. Uzaktan kontrol edilebiliyor, arıza durumunda üst kısmı sökülüp ayrılarak, içerideki sisteme müdahale edilebiliyor." diye konuştu.

Babasultan sakinlerinden Yener Sayın ise makinenin mahallelerinde kullanım fikrinin kendisinden çıktığını söyledi.

TEMSAN yetkilileriyle görüşme halinde olduklarını vurgulayan Sayın, "Köyümüzün üstünde bir dere var, dere sulama şebekemizin deposunun içine akıyor. Cami ve türbemiz için elektrik üretilmesini düşündük. Ben Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ve TEMSAN'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AA

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