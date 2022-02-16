Çevre kirliliği Kovid-19’dan daha ölümcül

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı yayımladığı son raporda, çevre kirliliği sebebiyle bir yılda yaşanan can kaybı sayısının koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerden daha fazla olduğunu açıkladı.

Bazı zehirli kimyasalları yasaklamak için “âcil ve büyük çaplı eylem” çağrısında bulundu. Raporun yazarlarından BM Özel Raportörü David Boyd, Euronews’in haberine göre, Covid-19’un şimdiye kadar 5,9 milyon can kaybına yol açarken haşere ilacı, plastik ve elektronik atıkların sebep olduğu çevre kirliliğinin her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölümüne sebebiyet verdiğini, çevre kirliliğinin Covid-19’dan daha ölümcül olduğunu kaydetti. Haber Merkezi

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