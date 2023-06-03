Çiftçiye drone ile hizmet

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇİFTÇİLERE YENİ HİZMETLERDE BULUNUYOR.

Zirai İlaçlama Drone’u ile hem ekiplerin ulaşamadığı bölgelerde ilaçlama, hem de kırsal bölgelerde tarımsal ilaçlama ve gübreleme işlemleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele ve tarımsal gübreleme uygulamalarında drone ile hizmet vermeye başlayacak.

BelPlas AŞ bünyesinde hizmet verecek ‘Zirai İlaçlama Drone’u ile hem ekiplerin ulaşamadığı bölgelerde ilaçlama hem de kırsal bölgelerde tarımsal ilaçlama ve gübreleme işlemleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

ABB iştiraklerinden BelPlas AŞ, vektörle mücadele ve tarımsal ilaçlama-gübreleme uygulamalarında kullanmak için ‘Zirai İlaçlama Drone’unu bünyesine kattı. 30 litre (70 kilogram) kapasiteli gübreleme ve ilaçlama drone’u hem kırsal bölgelerde gübreleme amaçlı hem de Başkentin her noktasında gerçekleştirilen vektörle mücadele çalışmalarında kullanılacak. Drone ile vektörle mücadele çalışmaları sırasında ekiplerin ve araçların ulaşamadığı bölgelerde ilaçlama yapılırken çiftçilerin ürünlerine zarar gelmemesi için traktörle giremediği noktalara ulaşılabilecek ve ürün verimliliği de artacak. Ayrıca, ilaçlama ve gübreleme maliyetleri de düşecek. BelPlas AŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Hazman, “Drone hizmetimiz; köylülerimizi ve çiftçilerimizi önceleyen bir hizmet. Çiftçilere tohum, gübre, fide desteğinde bulunuyoruz. Ama köylerimizde maddi imkânsızlıklar var bilindiği gibi… Çiftçilerimizden traktörü olmayan var ya da olup da mazotu karşılayamayan var. Bunların hepsi olsa bile ekinler belli bir seviyeye geldikten sonra traktörün tarlaya girmesinin sakıncalı olduğu durumlar var. Tüm bu sorunların üstesinden gelmek için drone hizmeti başlatıyoruz” diye konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz