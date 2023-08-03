Çin gençlere interneti sınırlayacak

Çin, çocuk ve gençlere yönelik internet kısıtlamasına gidiyor. Buna göre 18 yaş altı çocuk ve gençlerin geceleri akıllı telefonları üzerinden internete girmeleri mümkün olmayacak.

Ekran bağımlılığı büyük dert - Kendinizi test edin 2 Eylül’de uygulamaya girecek düzenlemeye göre söz konusu yaş grubunda yer alan kullanıcılar 22.00 ile 06.00 saatleri arasında mobil internete erişemeyecek. Ülkede internet düzenlemelerinden sorumlu olan Çin Siber Uzay İdaresi’nin (CAC) açıkladığı uygulama, bu yaş grubu için gün içindeki internet kullanımına da önemli kısıtlamalar getiriyor. Kurumun açıklamasına göre amaç, internet bağımlılığını azaltmak. Düzenleme 18 yaş altını da kategorilere ayırarak farklı yaş grupları için ayrı uygulamalar öngörüyor. Buna göre, sekiz yaş altı çocuklar günde yalnızca 40 dakika çevrimiçi olabilecek. 16-17 yaş grubu için ise maksimum iki saatlik bir internet kullanımı öngörülüyor. Ancak ebeveynler isterse kontrol sistemini devre dışı bırakabilecek. Haber Merkezi

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