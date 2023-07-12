'Çinli hackerlar Batı Avrupa'daki devlet kurumlarının e-postalarını ele geçirdi'

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, Çinli hacker grubunun Batı Avrupa'daki bazı devlet kurumlarının elektronik postalarını ele geçirdiğini duyurdu.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre, Storm-0558 adlı hacker grubu, Batı Avrupa'da aralarında kamunun da yer aldığı yaklaşık 25 kurum ve kişiye ait elektronik posta hesaplarını hedef aldı. Müşterilerin, olağan dışı e-posta hareketlerini Microsoft'a şikayet etmesinin ardından grubun hesaplara erişiminin yaklaşık bir ay boyunca fark edilmediği ortaya çıktı. Microsoft'un güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Charlie Bell, grubun, bilgi toplamak için e-posta sistemlerine erişerek casusluk faaliyetlerine odaklandığını düşündüklerini belirtti. Storm-0558'in faaliyetlerinin takip edileceği ve benzer saldırılara karşı korunmak için çalışmalar yürütüleceği bildirildi. AA

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