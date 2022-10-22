‘Çip savaşı’ doruk noktasında

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yaşanan teknoloji çekişmesi “çip savaşı” ile doruk noktasına ulaştı. Dünya gündemine taşınan çekişme, çip kısıtlamaları ile yeniden tırmanışa geçti.

Huawei’e uygulanan kısıtlamalar ile gün yüzüne çıkan ABD-Çin teknoloji savaşı, son dönemde çip sektöründe karşılıklı adımlarla zirveye çıktı. ABD ile Çin arasında yaşanan teknoloji çekişmesi “çip savaşı” ile doruk noktasına ulaştı. İki ülke arasında 2019 yılında Çinli teknoloji şirketi Huawei’e uygulanan yaptırımlarla dünya gündemine taşınan çekişme, çip kısıtlamaları ile yeniden tırmanışa geçti.

Çin rekabette öne mi geçiyor?

Bir dönem zihinlere “kalitesiz mallar” olarak kazınan Çin malı ürünler, Çin’in dijital dönemde yaptığı atılımların ardından tam tersi bir algı oluşturmaya başladı. Nitekim Çin, üstüne yapışıp kalan “kalitesiz ürün üreten ülke” damgasından kurtulmak için açıkladığı “Made in China 2025” planıyla, dünyanın en yüksek teknoloji üreten ülkesi olmayı hedefliyor. Birçok teknoloji uzmanı, yakın bir gelecekte Çin’in büyük bir güç olacağını öngörüyor. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in eski başkanı Eric Schmidt, Çin’in yapay zeka alanında en geç 2025’e kadar ABD’yi geçmiş olacağını savunuyor. AI Superpowers kitabının yazarı ve Google Çin’in eski başkanı Kai-Fu Lee’ye göre de durum şimdiden Çin’in lehine dönmüş durumda.

Teknoloji şirketleri zirvede

4-5 sene öncesine kadar dünyanın en büyük 20 teknoloji şirketi listesinde kendine yer bulamayan Çin’in Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2022 Araştırması”na göre şu anda en değerli 20 şirket listesinde 7 şirketi mevcut. ABD ise listeye 9 şirketini sokarken, listedeki en değerli 5 şirkete de ev sahipliği yapıyor. Listenin büyük çoğunluğu ise teknoloji şirketlerinden oluşuyor. Listenin ilk 4 sırasında yer alan Apple, Amazon, Google ve Microsoft teknoloji şirketlerinin son dönemde önemli hale geldiğini gösterir nitelikte bulunuyor.

En çok hangi sektörleri etkiliyor?

Çip krizi sebebiyle pek çok sektörde üretim aşamalarında ciddi sorunlar yaşanırken bazı sektörler bu krizde çok ağır yara aldı. Bunların başında ise otomotiv sektörü geliyor. Dünyanın en büyük araç üreticilerinden biri olan ABD de çip krizinden etkilendi. Washington Post’un haberine göre, Avrupa ve Amerika’da 17 otomotiv fabrikası ya üretimlerini durdurdu ya da yavaşlattı.