"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2024 PAZAR - YIL: 55

Çocuklar 'ekran'a teslim

10 Kasım 2024, Pazar 00:32
Türkiye’de 6-13 yaş arası çocuklar günde 6 saatten fazla ekran karşısında kalıyor.

100 çocuktan 14’ü ekransız vakit geçiriyor
Tablet çocukları akıllı yapmıyor, aptallaştırıyor

 

 

Bilgisayar oyunları ve ebeveynlerin küçük yaşlarda cep telefonu ya da tablet gibi teknolojik âletleri kullandırmaları çocukların erken yaşta bağımlılıkla tanışmalarına yol açıyor. 

TIBBÎ PROBLEMLERE YOL AÇIYOR - EBEVEYNLERE BÜYÜK VAZİFE DÜŞÜYOR

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, yapılan bir çalışmaya göre Türkiye’de 6-13 yaş arası çocuklarda ekran süresinin günde ortalama 6,4 saat olduğunu söyledi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, RTÜK İletişim Dergisi’nde “Ekran Bağımlılığı ve Toplum Sağlığına Etkileri” başlıklı makaleyi kaleme aldı. Makalede kontrolsüz ekran kullanımının yapabileceği sağlık sorunlarına dikkati çeken Birinci, ekran bağımlılığının, ekran karşısında geçirilen süreyi kontrol edememe, ekrandan uzakta kendini boş veya depresif hissetme, ekrana erişilemediğinde saldırganlık sergileme, dışarıdaki sosyal faaliyetlere karşı ilgisizlik, ilişki ve sorumluluklardan kaçınma gibi temel belirtilerinin bulunduğunu aktardı.

Pandemi ile birlikte artış gösterdi

Salgınla birlikte hem Türkiye’de hem de dünyada ekran izleme sürelerinin son yıllarda ciddi artış gösterdiğine işaret eden Birinci, “Türkiye’de yapılan bir araştırmada, çocukların neredeyse yüzde 72’sinin önceki yıllara göre daha fazla ekran izleme süresine sahip olduğu belirtilmiştir. Ayrıca ülkemizde 6-13 yaş arası grupta, ekran süresi ortalama günde 6,4 saat olarak tespit edilmiştir. Yapılan başka bir araştırmada ise 9 Avrupa ülkesinde pandemi sürecinde ekrana maruz kalma süresinde yüzde 65 artış tesbit edilmiştir” bilgisini paylaştı. Makalede, ekran süreleriyle ilgili bir başka araştırmanın da verilerini paylaşan Birinci, “Yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde en fazla ekran izleme süresine sahip ülke yüzde 58,21 oranla Güney Afrika iken, en az ekran izleme süresine sahip ülke yüzde 21,70 ile Japonya’dır. Türkiye’de ise yüzde 43,92 olarak tespit edilmiştir. Dünya ortalamasına bakıldığında insanların günde 6 saat 37 dakikayı ekran karşısında geçirdikleri görülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Depresyon ve anksiyeteye yol açabiliyor

Ekran bağımlılığının fiziksel ve ruhsal boyutta insan ve toplum sağlığını etkilediğini belirten Birinci, “Bir muhteva incelemesi, günlük 3 saatten fazla ekran süresinin ergenlerde ve genç yetişkinlerde daha yüksek depresyon ve anksiyete olasılığına yol açtığını belirtmektedir. Spesifik olarak, günde 4 saatten fazla televizyon ekran süresinin panikatak ve günde 4 saatten fazla bilgisayar kullanımının anksiyete ve sosyal fobi semptomlarına yol açtığı tesbit edilmiştir.” bilgisini verdi.

AA

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UNESCO’ya çağrı: Tarihi eserleri İsrail’den koru

    Çocuklar 'ekran'a teslim

    Abbas: Trump'la adil bir barış için çalışmaya hazırız

    Pakistan'da tren istasyonunda terör saldırısı: En az 26 kişi öldü

    Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

    Yıpranan Kur’an-ı Kerim’leri ciltliyor

    Gazzeli öğrenciler: Sınır kapılarını açın

    1.2 milyon abone gizli zamdan etkilenecek

    Kiralar 4 yılda yüzde 570 arttı

    Dışişleri Bakanlığı: Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

    Aile Hekimliği Yönetmeliği doktorla hastayı karşı karşıya getirecek

    Gazze’nin kuzeyi açlık ve ölüm riski altında

    Almanya’dan skandal karar

    Bağımlı yargı varken hiçbir şey değişmez

    Refah için yargı reformu şart!

    Usta öğreticiler de mağdur edildi

    Daha fazlası yapılmalı

    Gazze’deki hastaneleri kurtarın

    Amerikalı Müslümanlardan Biden'a ve Harris'e Gazze tepkisi

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Dünyada, başka heykelperest yok ki…
    Faruk ÇAKIR

    Yine hukuk hatırlatması
    İbrahim Aktaşcı

    Yârim keskin bıçak!
    Bilâl TUNÇ

    Bedîüzzamân Ankara’da
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    PKK karşısında Devlet, AKP ve CHP
    Hasan ŞEN

    Sessiz evliyalardan İbrahim Tütüncü
    Muhammet ÖRTLEK

    ABD’de ikinci Trump dönemi
    Mehmet KARA

    Sun’î gündem
    Sami CEBECİ

    İslâm Birliği ve Mısır devletinin tesirli gücü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.