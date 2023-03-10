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10 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Denge ve Denetleme Ağı’ndan Deprem Raporu: Şili ve Japonya örnek alınsın

10 Mart 2023, Cuma 08:43
Denge ve Denetleme Ağı, hazırladığı deprem raporunda Japonya ve Şili’nin örnek alınması gerektiğine dikkat çekti.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Denge ve Denetleme Ağı, yayınladığı raporda, “1999 depremlerinin ardından bugüne neler yapıldı; hangi önlemler alındı, ne kadarı uygulanabildi?” sorularan cevap arandı. 24 yıldan bugüne karşılaştırmalı olarak yer aldı. Raporda Japonya ve Şili mercek altına alınırken bu ülkelerin afetlere karşı nasıl hazırlıklı olabildikleri, kurumların işlevselliği; hesap verebilirlik, şeffaflık üzerinden değerlendirildi. 

MECLİS’İN 99 RAPORU

Denge ve Denetleme Ağı’nın raporunda, 1999 depremleri sonrasında kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun somut önerilerine yer verilirken, “Bu raporun somut öneri kısmı bugün yaşadığımız felaket üzerinden incelendiğinde ortaya vahim bir tablo çıkıyor” denildi. Söz konusu önlemlerin bazılarının halen yürürlükte olduğu ancak pek çoğunun da önemli değişikliklere uğradığına dikkat çekilen raporda şu bilgilere yer verildi: “Özel İletişim Vergisi olmak üzere bir dizi yeni vergi getirildi. 20 bilim insanı ve araştırmacıdan oluşan Ulusal Deprem Konseyi Kurulu 2007 yılında lağvedildi. İstanbul’da belirlenen toplanma alanlarının büyük bölümü imara açıldı. İmar yasalarında bir dizi değişiklik yapıldı. 1999 depremin ardından yapıların depreme dayanıklılık esasları ve denetim kuralları ve yönetmelikler değiştirildi. 2011, 2013 ve son olarak 2019 yılında imar denetiminde ciddi değişikliklere gidildi.” 

VERGİLER NEREYE HARCANDI? 

Raporda, 2000-2022 yılları arasında 88 milyar TL tutarında ÖİV toplandığına da dikkat çekilerek, “Bu vergilerin nerelere harcandığı sorusu özellikle 1999 sonrası yaşanan depremler sonrası sıklıkla muhalefet partileri tarafından gündeme getirilmiş fakat iktidar tarafından bu sorulara tatmin edici bir yanıt verilmemiştir. Sadece 2021 yılında toplanan bu vergilerle 31 bin yeni konut yapılabileceği belirtilmektedir” denildi. 

“YAPI DENETİM SÜRECİ KAĞIT ÜZERİNDE KALDI” 

Yapı Denetim Kanunu’nun ancak 2011 yılında Türkiye genelinde uygulanabilir hale geldiği kaydedilen raporda, “Yapı denetiminin tüm Türkiye’de uygulanmasının 10 yıl boyunca bekletilmesi bu süreç içerisinde deprem bölgesinde olan bazı illerin yürürlükte olan denetimin dışında kalmasına neden olarak Türkiye’de depreme dayanıksız (yani denetimsiz) yapı stokunu arttırmıştır” değerlendirmesinde bulunuldu.

“AŞIRI MERKEZî YAPI TEMEL ENGEL” 

Denge ve Denetleme Ağı’nın raporuna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş öncesi riskli alan belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna aitken yeni sistem sonrası bu yetki tamamıyla Cumhurbaşkanına verildi. Risk belirlemede bu aşırı merkezi ve katılımdan uzak yapı, risk alanlarının etkin belirlenmesinde temel engel olarak nitelendiriliyor.   

“İMAR AFLARIYLA PEK ÇOK YAPI YASALLAŞTIRILDI” 

“Çıkarılan imar afları neticesinde mevzuata aykırı yapılmış olan pek çok yapı yasallaştırılmıştır. Meclis Araştırma Komisyonunun raporunda imar affı uygulamasından kesinlikle vazgeçilmesi gerektiği net bir biçimde ifade edilmiştir.” 

JAPONYA VE ŞİLİ NASIL BAŞARDI

Japonya ve Şili depreme karşı kırılganlık seviyelerini nasıl etkin şekilde azalttı da ifade edilen rapordaki tespitler şöyle: “Bu ülkeleri denge ve denetleme sistemi üzerinden karşılaştırdığımızda, ülkelerin depremlere karşı kırgınlıklarıyla kurumlar arası hesap verebilirlik seviyeleri arasındaki fark ortaya çıkmaktadır. Japonya ve bu alanda önemli adımlar atan Şili, hesap verebilirlik seviyesi bakımından 2006 yılından itibaren Türkiye’den net şekilde farklılaşmaktadır. Şili’yi ve Türkiye’yi başkanlık sistemlerinde yürütmenin gücü ve denetlenebilirliği seviyesi üzerinden kıyasladığımızda, Türkiye’de yürütme erkinin diğer erklere karşı oldukça kuvvetli ve denetlenemez hale geldiği görülmektedir. İki ülke arasındaki siyasal yolsuzluk endeksine bakıldığında da, Türkiye’nin Şili’ye kıyasla yolsuzluk seviyesindeki artışı dikkat çekiyor. 

“BİR SİSTEM SORUNU” 

Denge ve Denetleme Ağı, Türkiye’nin afetlere karşı kırılganlığını azaltamamasının nedeni olarak ise “liyakat”, “şeffaflık” ve “hesap verebilirlik” prensiplerinin kurumların işleyişinde hayata geçirilmemesi olduğunun altını çiziyor: Doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalar, etkin kanun yapma ve yasama denetiminin işlevsizleşmesi, yerel yönetimlerin şeffaf olmayan yapıları, yargı erki üzerindeki baskılar ve sivil toplum alanının daraltılması, var olan kaynakların etkin kullanılmaması depreme karşı etkili önlem alınmasının önündeki temel engellerdir.” 

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