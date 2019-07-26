"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Denizden PC’ye

26 Temmuz 2019, Cuma
Denizlerden çıkarılan milyonlarca ton plastik PC’lerde kullanılıyor.

Her yıl denizlere karışan milyonlarca tonluk plastiğin tabiî hayatı tehdit etmesine karşı mücadele eden Dell Technologies, ülkemizde TURMEPA ile kıyı temizleme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirerek küresel hedeflere katkıda bulunuyor.

Dell Technologies, dünya çapında 2020 yılı için belirlediği hedeflerin yüzde 75’ini tamamladığını, hatta bazı hedeflerin üzerine çıktığını ve planların önünde ilerleme kaydettiğini açıkladı. İlk olarak 2013 yılında tanıtılan “2020 Legacy of Good” planı ile Dell Technologies, sürdürülebilir insanlık ve dünya için çalışmalarını sürdürüyor.

Milyonlarca ton denizlerde

Her yıl 8 milyon ton plastik denizlere atılıyor ve bu rakam her yıl yüzde 7 oranında artıyor. Bazı hesaplamalara göre 5 trilyon plastik parçası şimdiden okyanuslara karışmış durumda. Böyle giderse 2050 yılına gelindiğinde denizlerde balıktan çok plastik olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Dell bu kötü gidişatı durdurmak için dünya çapında harekete geçti ve bazı ürünlerinin paketlerini yalnızca sahillerden, su yollarından ve kıyılardan toplanan plastikleri kullanarak 7 tondan fazla plastiği okyanuslardan uzak tutmayı başardı.

Toplanan plastikler paketleme ve PC’lerde kullanılıyor

Okyanuslardan ve kıyılardan toplanan plastikler, XPS 13 dizüstü bilgisayarların paketlerinde ve koruma materyallerinde kullanıldı. BM ile yapılan anlaşma çerçevesinde Dell, 2025 yılında okyanuslardaki plastiğin ürünlerde kullanımını 10 kat arttırmayı taahhüt etti. Bugüne kadar 1 milyon tondan fazla kullanılmış elektroniği geri dönüşüme kazandıran şirket, 45 bin tondan fazla geri dönüştürülmüş plastik ve diğer sürdürülebilir materyali yeni Dell Technologies ürünlerinde kullandı. Dell Technologies’in operasyonlarını sürdürdüğü binaların tamamı sürdürülebilir hale getirildi.

Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Millî gelirin % 15’i israfa

    Şekersiz şeker hastalığına dikkat

    EYT’liler: Yok deseler de gündemde olacağız

    Ahlat Köşkü’ne AYM’den iptal

    Küresel ısınma korkutuyor

    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

    Filistin'den sürpriz adım

    Göçmenleri taşıyan tekne battı: 150 kişi kayıp

    Boris Johnson'dan 'anlaşmasız Brexit' açıklaması

    S-400 sevkiyatının ilk etabı tamamlandı

    Ankara'da kurbanlık satışı başladı

    "Tarihçilerin Şeyhi" vefatının 3. yılında yad ediliyor...

    Ekonomiye güvende düşüş sürüyor

    Kurban sayısı azalacak

    Avrupa'da 'sıcaklık' alarmı!

    Rusya'dan vizesiz seyahat kapsamına ilişkin karar

    Kritik süreçte önemli toplantı

    EIB, Türkiye’ye kredi vermeyi durdurdu

    Elektronik haberleşmede en fazla bu konulardan şikayetçi olduk

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Seçimli otokrasi”
    Genel

    Şekersiz şeker hastalığına dikkat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsraf ve savurganlık âfeti
    Genel

    Ahlat Köşkü’ne AYM’den iptal
    Süleyman KÖSMENE

    Cennet ehlinin efendileri
    Atilla YILMAZ

    Bediüzzaman’ın İngilizlerle mücadelesi ve ‘Kürt Teali’ çarpıtması
    Genel

    Aşırı terleme hangi hastalıkların belirtisidir?
    Davut ŞAHİN

    Yoga, Tibet egzersizi ve namaz
    Genel

    EYT’liler: Yok deseler de gündemde olacağız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.