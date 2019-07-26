Denizden PC’ye

Denizlerden çıkarılan milyonlarca ton plastik PC’lerde kullanılıyor.

Her yıl denizlere karışan milyonlarca tonluk plastiğin tabiî hayatı tehdit etmesine karşı mücadele eden Dell Technologies, ülkemizde TURMEPA ile kıyı temizleme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirerek küresel hedeflere katkıda bulunuyor.

Dell Technologies, dünya çapında 2020 yılı için belirlediği hedeflerin yüzde 75’ini tamamladığını, hatta bazı hedeflerin üzerine çıktığını ve planların önünde ilerleme kaydettiğini açıkladı. İlk olarak 2013 yılında tanıtılan “2020 Legacy of Good” planı ile Dell Technologies, sürdürülebilir insanlık ve dünya için çalışmalarını sürdürüyor.

Milyonlarca ton denizlerde

Her yıl 8 milyon ton plastik denizlere atılıyor ve bu rakam her yıl yüzde 7 oranında artıyor. Bazı hesaplamalara göre 5 trilyon plastik parçası şimdiden okyanuslara karışmış durumda. Böyle giderse 2050 yılına gelindiğinde denizlerde balıktan çok plastik olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Dell bu kötü gidişatı durdurmak için dünya çapında harekete geçti ve bazı ürünlerinin paketlerini yalnızca sahillerden, su yollarından ve kıyılardan toplanan plastikleri kullanarak 7 tondan fazla plastiği okyanuslardan uzak tutmayı başardı.

Toplanan plastikler paketleme ve PC’lerde kullanılıyor

Okyanuslardan ve kıyılardan toplanan plastikler, XPS 13 dizüstü bilgisayarların paketlerinde ve koruma materyallerinde kullanıldı. BM ile yapılan anlaşma çerçevesinde Dell, 2025 yılında okyanuslardaki plastiğin ürünlerde kullanımını 10 kat arttırmayı taahhüt etti. Bugüne kadar 1 milyon tondan fazla kullanılmış elektroniği geri dönüşüme kazandıran şirket, 45 bin tondan fazla geri dönüştürülmüş plastik ve diğer sürdürülebilir materyali yeni Dell Technologies ürünlerinde kullandı. Dell Technologies’in operasyonlarını sürdürdüğü binaların tamamı sürdürülebilir hale getirildi.