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21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Denizin dibinde katliam yaşanmış gibi

21 Şubat 2022, Pazartesi
Bilim insanlarının yürüttükleri araştırmanın ilk verilerine göre müsilaj, Marmara’daki mercanları ve süngerleri olumsuz yönde etkiledi. Doç. Dr. Bülent Topaloğlu, “Dipte adeta katliÂm yaşanmış gibi bir durum söz konusu” dedi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Eda Topçu ve ekibi, yürüttükleri TÜBİTAK projesi kapsamında müsilajın Marmara Denizi Prens Adaları bölgesinde yaşayan yumuşak mercanlar ve süngerler üzerindeki etkisini araştırıyor. Marmara Denizi Prens Adaları bölgesinde “mercan bahçesi” olarak tanımlanabilecek kadar güzel alanlar bulunduğunu anlatan Doç. Dr. Topçu, dünyada sadece Akdeniz’de bulunan türlerin bu bölgede de yer aldığını söyledi. İstanbul gibi büyük bir metropolün kıyısında bu kadar güzel türlere sahip olmanın büyük bir şans ve sıklığı bakımından “orman” denilebilecek bir görüntünün hakim olduğunu dile getiren Doç. Dr. Topçu, Marmara’nın kendine özgü bir oşinografik yapısı olduğundan bahsetti.

Daha her şey bitmiş değil

Doç. Dr. Topçu, 2015 yılında deniz zemininde yaşayan canlıları etkileyen bir kırılma yaşandığını, bu bölgede yapılan kıyı çalışmalarının artması sebebiyle sünger ve mercanlarda toplu ölümler gerçekleştiğini belirtti. Müsilajın denizin altında etkilerinin halen görüldüğünü vurgulayan Topçu, “Biz her aşağı indiğimizde müthiş bir müsilaj bulutunun içinde daldık. Yönümüzü şaşırdığımız zamanlar oldu. Olduğu gibi dibe de indi, bir yandan da Gökçeada, Saros, Yunan kıyılarına kadar gitti ve azaldı. Ama dibe inen müsilaj ne yazık ki çok sayıda mercanı, süngerler de dahil bentik canlıları öldürdü. Dolayısıyla tablo şu anda çok üzücü.” değerlendirmesinde bulundu. Topçu, şunları söyledi: “Daha her şey bitmiş değil, canlılık var. Marmara’ya fırsat verirsek, hızlı bir toparlanma olabileceğini düşünüyorum. Müsilaj gözümüzün önünden kalktı diye bunu unutmayalım. Çabalarımızı sürdürelim. Evvelki kış gibi durağan şartlar devam ederse, müsilaj tekrarlanabilir”

Katliam gibi

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Topaloğlu da sualtında çektikleri fotoğraflarla süngerlerin kapladığı alanları tesbit edeceklerini ifade eden Doç. Dr. Topaloğlu, “Dipte adeta katliâm yaşanmış gibi bir durum söz konusu. Görüntüler bunu gösteriyor. Analizlerden sonra daha net sonuç ortaya koymamız mümkün olacak.” dedi. Müsilajın dipte süzerek beslenen canlıların gözeneklerini tıkadığını anlatan Topaloğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Bu deliklerin tıkanması demek, süngerlerin ölmesi demek. Süngerler, denizlerdeki en önemli süzerek beslenen canlılardan birisi. Kendi ağırlıklarının çok üzerindeki deniz suyunu süzebiliyorlar. Tabii ki bunu içindeki partiküllerden beslenmek amacıyla yapıyorlar, temizlemek amacıyla değil ama bir filtrasyon görevi var”

AA

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