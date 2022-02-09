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Denizlerimiz, plastik atıklarla boğuluyor

09 Şubat 2022, Çarşamba 23:43
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) raporuna göre her yıl milyonlarca ton plastik atık, sulara bırakılıyor ve okyanusların her köşesi plastik atıklarla dolu.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), plâstik atıkların okyanusların her köşesine ulaştığını belirterek, mikroskobik boyuttaki tek hücreli planktonların en küçüğünden, en büyük balinalara kadar denizdeki canlılarda artık plâstik atık görüldüğü uyarısında bulundu.

Plâstik atıklarla ilgili mücadelenin arttırılmasını isteyen WWF, plâstik atıklarla ilgili âcilen uluslar arası bir sözleşme hazırlanması çağrısında bulundu.

Küçük plâstik atıkların gezegenin en uzak ve bakir bölgelerine bile sızdığı uyarısı yapılan WWF raporunda, Arktik Okyanusu’ndan, okyanusların en derin bölgesi Mariana Çukuru’ndaki balıklara kadar her yerde plâstik görüldüğü aklarıldı. Bu konuda şu ana kadar uluslar arası bağlayıcı bir sözleşme olmamasının oluşturduğu sıkıntıya değinilen WWF raporunda, bu ay Nairobi’de BM tarafından düzenlenecek çevre toplantısında ilk kez küresel atıklarla ilgili sözleşmenin hazırlanması konusunda bir adım atılacağı hatırlatıldı.

Tek kullanımlık plastikler kirliliğin yüzde 60’ı

WWF raporuna göre, her yıl 19 ila 23 milyon ton plâstik atık dünya sularına bırakılıyor. Rapor, tek kullanımlık plâstiklerin, denizlerdeki kirliliğin yüzde 60’ını oluşturduğunu ortaya koydu. 2021 yılında 555 balık türünde yapılan araştırmada bunlardan 386 türün içinde plâstik atık görüldü. Euronews’deki habere göre Avrupa Birliği’nin (AB) Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Komiseri Virginijus Sinkevicius, geçen hafta yaptığı açıklamada okyanuslardaki plâstik kirliliğinin küresel bir krize dönüştüğünü belirterek, okyanuslarda biyolojik çeşitliliğin korunması için küresel anlaşma çağrısında bulundu. Sinkevicius, geçen yıl 27 AB ülkesinin plâstik çatal bıçak takımı ve pipet kullanımını yasakladığını hatırlatarak, bu yasağın dünya genelinde yayılmasının, denizlerdeki plâstik kirliliğiyle mücadelede önemine dikkati çekti.                                

Haber Merkezi

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