Deprem bölgesinde 4 ayda 38 bin artçı sarsıntı yaşandı

Türkiye’nin birçok yerinde çok fazla sayıda aktif fay olduğu bildirildi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaklaşık 38 bin artçı sarsıntının yaşandığını söyledi. Sempozyuma katılmak üzere geldiği Sivas’ta açıklamada bulunan Tatar, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin birçok ili etkilediğini anımsattı. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu işaret eden Tatar bu sarsıntıların ne ilk ne de son olacağını söyledi. Ülkenin birçok yerinde deprem üretme potansiyeli bulunan çok fazla sayıda aktif fay olduğunu belirten Tatar, “Bu faylar her an her yerde 5-5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyelde olan faylar.” şeklinde konuştu.

36 bin bina enkazı kaldırıldı

Tatar, bölgede ağır ve orta hasarlı ile acil yıkılacak binaların bulunduğunu aktararak “Devletimiz şu ana kadarki yaptığı çalışmayla kısa süre içerisinde yaklaşık 36 bin civarında 11 ilimizdeki tümüyle yıkılmış, enkaz haline gelmiş binaların enkazını kaldırdı. Ama ondan sonraki aşamada bu ağır hasarlı, orta hasarlı ve acil yıkılacak binaların hızlı bir şekilde yıkılıp enkazının kaldırılması gerekiyor. Süreç tamamlanıncaya kadar bir yandan da artçı sarsıntılar meydana geliyor. O nedenle vatandaşlarımızın özellikle ağır hasarlı binalara girmemeleri, eşya almak maksadıyla bile olsa buralardan uzak durmaları son derece önem taşıyor.” dedi.