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7 MART 2023 SALI - YIL: 54

Deprem sonrasında telefonlar neden çekmedi?

07 Mart 2023, Salı
Deprem sonrası baz istasyonlarının çalışmaması büyük eleştirilere neden oldu. İlk günler bazı kentlerde telefonlar neredeyse kullanılamadı, bu durum birkaç gün sürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından mobil iletişim konusunda ciddi sorunlar yaşandı. Bazı bölgelerde telefonlar çekmedi, internete erişilemedi. Bu sorunlar neden yaşandı? Deprem sonrası baz istasyonlarının çalışmaması büyük eleştirilere neden oldu. İlk günler bazı kentlerde telefonlar neredeyse kullanılamadı, bu durum birkaç gün sürdü.

TELEFONLAR NEDEN ÇEKMEDİ?

Fütüristler Derneği İstişare Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Aykut, konuyu şu şekilde değerlendirdi: “Depremin olduğu coğrafya çok büyük bir coğrafya, aşağı yukarı yüzölçümünün yüzde 15’ine denk geliyor. Baz istasyonları da kulelere kuruluyor ve her yere kule kuramayacağınıza göre çatılara kuruluyor. Çatılara kurulmasının nedeni daha yüksekten daha fazla kapsama alanı olabilmesi. Tabi bina yıkılınca üzerinde ne varsa baz istasyonlarıyla beraber yıkılıyor ve tahribata uğruyor.” 

“BAZ İSTASYONLARI YIKILDI”

Üç operatör deprem sonrası bölgeye mobil baz istasyonlarını sevk etti. Bunların devrilen baz istasyonlarının yerine kullanılması amaçlandı ama ilk günler tam verim alınamadı. Dr. Mustafa Aykut’a göre, giderken karşılaşılan pek çok sorun var bu sorunlar gecikmeye neden olabiliyor o sorunlardan biri yolların da tahrip olması. İkinci bir unsur da enerji. Bunlar elektrik olmadan çalışmayan elektronik elektromekanik cihazlar. 3 bin 447 tane jeneratör gönderildi bu jeneratörlerin de dizele ihtiyacı var. Benzin istasyonları kapalıydı, depolardaki yakıtlar çok çabuk tüketilmişti.

(ntv.com.tr)

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