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20 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Depremzedelere bağış yaparken dikkat: "Taklit hesapla" dolandırılmayın!

20 Şubat 2023, Pazartesi 15:29
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından depremzedeler için yapılan bağışların dolandırıcılar ve terör örgütlerinin kasasına girmemesi için vatandaşların yardımlarını güvenilir kurum ve kuruluşlar üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırması uyarısı yapıldı.

Depremlerin ardından tüm Türkiye ve yurt dışından depremzedelere ayni ve nakdi yardımlar yağmaya başladı. Bu süreçte kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların bireysel çabalarıyla, depremden etkilenenler adına önemli miktarda bağış ve yardım toplandı.

Dolandırıcılar ve terör örgütleri, kumbarasındaki parasını, emekli maaşını, iş yeri kazancını, günlük harçlığını bağışlamak isteyen yardımseverlerin bağışlarına göz dikti.

Dolandırıcılık şebekeleri ve terör örgütleriyle bağlantılı bazı sivil toplum kuruluşları, yaşanan afeti suistimal ederek farklı dolandırıcılık yöntemleriyle vatandaşların bağışlarını kendi hesaplarına geçirmek için harekete geçti.

Dolandırıcılar bu amaçları doğrultusunda birçok yönteme başvuruyor. Kamuoyunda bilinen ve bu anlamda bağış/yardım toplama yetkisi olan sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarını kopyalayan bu kişiler, yeni bir sosyal medya adresi oluşturarak bu adrese, sivil toplum kuruluşunun banka hesapları/kripto varlık cüzdanları yerine kendi banka hesapları/kripto varlık cüzdanlarını yerleştirerek haksız kazanç elde ediyor.

Yardım çabalarını kötüye kullanan dolandırıcılar, kendilerini bilinen STK’ler ve bağış/yardım toplamakla görevli kamu kurum/kuruluşlarının yöneticisi veya yetkilisi olarak tanıtarak güven ortamı oluşturuyorlar ve böylelikle yardımları ele geçiriyor.

Terör örgütlerince ele geçirilen bağışlar, terörün finansmanı için kullanılıyor

Yardım/bağış yapmak isteyen kişilere çeşitli yollarla ulaşan dolandırıcılar, topladıkları parayı kayıtlı sistem dışına çıkarıyor veya birlikte hareket eden üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıyor.

Diğer taraftan terör örgütlerinin organizasyonlarında faaliyet yürüten ve mal varlığı dondurulan kişi ve kuruluşlar arasında yer alan bazı sözde dernek görünümlü örgütler dahi yaşanan afeti suistimal ederek fon toplama faaliyetleri yürütüyor ve bu fonları terörün finansmanı için kullanabiliyor.

Vatandaşların yapacakları bağış ve yardımların güvenilir kişi veya kurumlar üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hususunda gereken hassasiyeti göstermesi, bağış ve yardımlar için kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının kullanıldığından emin olması önem taşıyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı tarafından vatandaşların yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görülürken, kurumun banka hesap numaralarına, kripto para bağışı için cüzdan bilgilerine ve SMS bilgilerine www.afad.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Bunun yanı sıra, STK'lerin de kurumsal hesaplarının kontrol edilerek bağışların yapılması gerekiyor.

MASAK da uyardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu da (MASAK) uyarılarda bulunarak, kurula çok sayıda bildirim geldiğini, depremlerden etkilenen kişilere yardım edeceğini belirterek bağış ve yardım toplayan ancak dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği değerlendirilen kişiler bulunduğunu belirtmişti.

Yapılan analiz çalışmalarında, bazı kişilerin yardım/bağış toplayan sivil toplum kuruluşlarının veya resmi kurumların sosyal medya hesaplarını taklit ederek veya bu kurum ve kuruluşların yetkilileriymiş gibi sosyal medya hesabı açarak çeşitli yöntemlerle topladığı bağış veya yardımları bu amacın dışında kullandıkları tespit edildi.

Başkanlık yaptığı çalışmalarda 15 kişi ve 8 kripto varlık cüzdanı sahibi hakkında analiz çalışmaları yaparak ilgili mercilere bildirimde bulundu. MASAK, vatandaşların yardım ve bağışlarını suistimal eden kişiler hakkında gerekli takip ve analiz çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

AA

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