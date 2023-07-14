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14 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Dijital dünyada tehlike çanları

14 Temmuz 2023, Cuma 17:56
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, “Dijital ağlarda geçirilen süreler tehlike çanlarının çalmasına yol açıyor” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu, başta çocuklar olmak üzere vatandaşların dijital ağlarda günlük geçirdiği süreleri mercek altına alıp, çocukların nitelikli internet kullanımı için yapılabilecekleri görüşecek. “We are social” raporuna göre 2023 yılında günde 7 saat 24 dakikalık internet kullanımı ile Türkiye dünyada 15. sırada yer alıyor.

Dijital Mecralar Komisyonu, yeni dönemin ilk toplantısını yaptı. Yayman, “Çocukların sosyal ağlarda geçirdiği zamanlar, özellikle çocukların buradan korunması ve sosyal medya kullanımının, ki ağların kendi filtreleri, yaş düzenlemesi olmasına rağmen farklı uygulamalarla bunların aşılması, aslında başta bireylerimiz olmak üzere, aile kurumumuzun ve toplumumuzun ne kadar büyük bir tehdit altında olduğunu göstermektedir. Çocuklarımızın muhakkak daha bilinçli bir biçimde dijital ağları kullanması gerekmektedir” dedi.

İnternet kullanımı dünya ortalaması üzerinde

Dijital ağlarda geçirilen sürelerin “artık çok ciddi bir sinyal verdiğini hatta tehlike çanlarının çalmasına yol açtığını” ifade eden Yayman, “Farklı ölçümlemelerde, kimi ölçümlemelerde sekiz saat kimi ölçümlemelerde on, on bir saate varan zaman geçirmeler aslında ne kadar büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığımızı ortaya koymaktadır” değerlendirmesi yaptı. “We Are Social Dijital 2023” raporuna göre 2023 yılının ilk döneminde Türkiye toplam nüfusa göre interneti benimseme bakımından yüzde 83,4 oranıyla dünyada 37. sırada bulunuyor. Dünya ortalaması ise yüzde 61,4. Türkiye’de kişi başı günlük ortalama internet kullanımı ise 7 saat 24 dakika olarak ölçülürken bu dünya ortalaması olan 6 saat 37 dakikanın üzerinde. Türkiye bu ortalama ile Güney Afrika, Brezilya, Arjantin, Rusya, Mısır gibi ülkelerin ardından 15. sırada yer aldı. 

Dijital ağlar demokrasileri rehin almak istiyor

Rapora göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 83,4’ü internet kullanıcısıyken toplam nüfusun yüzde 95,4’ü mobil bağlantı sahibi ve yüzde 73,1’i de aktif olarak sosyal medya kullanıyor. Sosyal medya platformlarının aylık aktif kullanıcılarına bakıldığında da dünyada zirveyi Facebook alırken Türkiye’de Instagram alıyor. Türkiye’de Instagram kullanım süresi, dünya ortalamasının iki katı. Uluslararası dijital ağların parlamentoları, yasamayı, yürütmeyi, yargıyı baskı altına aldığını da söyleyen Yayman, “dijital ağlar, demokrasileri rehin almak istemekte” yorumu yaptı.

Haber Merkezi

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