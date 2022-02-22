Dijital tehlikelere karşı 5 tavsiye

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Ceza Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Sınar, her geçen gün artan dijital dolandırıcılık vak’alarına karşı 5 temel tavsiyede bulundu.

Hasan Sınar, milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya ortamında sahte hesaplarla kendini gerçek bir kişi gibi gösteren ve doğrudan iletişim kurabilen hesaplara ‘dikkat edin’ uyarısında bulundu. Duvar’daki habere göre Sınar, “Gördüğünüz her uyarının üzerine balıklama atlamayın. Dolandırıcılar ile kolaylıkla muhatap olabiliriz. Bize gönderilen herhangi bir doğrudan mesajın sahibinin takip edilmesi ve izlenmesi ve güvenliğinden emin olduktan sonra iletişime geçilmesi gerekiyor” tavsiyesinde bulundu. Sınar, “Yakınlarınızla yaptığınız özel yazışmaları uzun süre saklamayın, bunları takip ederek, çok rahatlıkla, aranızdaki özel hitap şekillerine kadar taklit edebiliyor, size istediklerini yaptırabiliyorlar” ifadesini kullandı. Sorgulamanın önemli bir alışkanlık olması gerektiğini ifade eden Sınar şöyle konuştu: “Sizden kişisel verilerinizi isteyen, kapıya kadar gelip bir paket teslim eden, kişisel verilerinizi isteyen kargo görevlisinin gerçekten o kargo şirketinin görevlisi olduğundan emin olun. Neye imza attığınızı sorgulayın”

Haber Merkezi