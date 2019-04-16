"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Dijitalleşirken bunları gözden kaçırmayın

16 Nisan 2019, Salı 00:05
Dijital dönüşüm kaçınılmaz hal alırken Türkiye bu dijitalleşmenin neresinde?

Ülkenin dijital rekabet gücü ne seviyede? Ama en önemlisi iş dünyası dijital dönüşümle başa çıkarken başarıya ulaşmak için hangi noktalara dikkat etmeli? 

Nielsen’in Dijital Dönüşüm Raporu’na göre dünya nüfusunun internet kullanım oranı yüzde 53 iken Türkiye’de internet kullanımı yüzde 67 civarında seyrediyor. Ülkemizde insanların sosyal medyada geçirdiği ortalama süre ise ABD ve Çin ile kıyaslandığında yüzde 50 daha fazla… Ancak tabii bu gelişme dijitalleşme anlamına gelmiyor.

IMD (International Institute for Management Development) tarafından yayınlanan “Dijital Rekabet Gücü Raporu”na bakacak olursak; Türkiye genel sıralamada 52. ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bilgi düzeyi bileşeninde 59, teknoloji bileşeninde 45, geleceğe hazır olma bileşeninde ise 42. sırada yer alıyor.

Şirketlerin ayakta kalması

Bu veriler ve ilerleme olumlu olsa da dijitalleşme süreçlerinde en kritik olanın doğru adımlar atmak olduğuna değinen online iş platformu SanalUzman.com CEO’su Niyazi Bekiroğlu aksi takdirde sürecin ciddi sekteye uğrayabileceğine değiniyor. Bekiroğlu, “Eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, ulaştırmadan finansa hatta perakendeye kadar akla gelebilecek her sektörde teknoloji ve onun getirdiği yenilikler yani dijital dönüşüm göze çarpıyor. Dijital dönüşümü tetikleyen faktörler arasında değişen tüketici davranışları, teknolojinin ilerleme hızı ve artan dijitalleşme önemli yer tutuyor. Böylece şirketler ayakta kalabilmek için iş modellerini, ürünlerini / hizmetlerini, müşterilerine yaşattıkları deneyimleri, iş yapış şekillerini sorgulayarak dijitalleşmeye ayak uydurmak zorunda kalıyorlar. Bunu yaparken de dijital dönüşüm için Hibrid Bulut, Sanallaştırılmış Ağlar, Hazır Depolama, Veri Analizi, Çok Katmanlı Güvenlik gibi araçlardan yararlanıyorlar. Ancak dijital dönüşümde başarı için dikkat edilmesi gereken birtakım faktörler bulunuyor” diyor.

Yetenek açığına en hızlı çözüm freelance platformlarda

Önümüzdeki dönemde yetkinliğin daha da önem kazanacağını belirten Bekiroğlu, “Nitelikli uzmanlarla çalışmak özellikle orta ve küçük ölçekli kurumlar için maliyeti yüksek bir uygulama. Bu nedenle dijitalleşme süreçlerinde yetenek açığı gibi önemli sıkıntılarla karşılaştıklarını gözlemliyoruz. Bununla birlikte verimliliğin önemini daha çok hissettiğimiz günlerden geçiyoruz. Ölçek ayrımı yapmadan tüm kurumlar, ihtiyaç duyulan projeleri freelance sistemi ile çözme gayreti içinde. Nitelikli uzmanlar ise on - demand ve freelance çalışarak hem kendilerini geliştirme hem de iş tatmini anlamında daha geniş imkanlara ve zamana sahip olabiliyor. Bu da başta KOBİ’ler olmak üzere her ölçekten kuruma paylaşım ekonomisinin getirdiği karlılık ve verimlilik artışını sağlıyor. Özetle dijital çağın getirdiği yetenek açığına freelance platformlar en hızlı çözüm” diyor.

Okunma Sayısı: 419
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    İstanbul'da bir başka güzeldir Ramazan hazırlıkları...

    'Yapay zeka' ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme daha

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.