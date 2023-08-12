Dijitalleşme yüz yüze iletişimi azalttı

İnternet, mobil cihazlar, sosyal medya platformları... Her birisi günlük yaşantıda birçok kolaylaştırıcı rolü üstlenirken bu sırada yüz yüze iletişim sekteye uğradı.

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İnsanların hayatlarında önemli bir yer tutan yüz yüze görüşmeler gittikçe azalırken derinlikli bir iletişim sağlamak daha da zorlaştı. Uzman Klinik Psikolog Solin Çekin, dijitalleşmenin negatif etkilerini en aza indirmek için insanların belirli bir disiplin kurması gerektiğine dikkat çekiyor.

Çekin, toplumun her alanını etkileyen dijitalleşmenin yüz yüze iletişimde neden olduğu olumsuzluklara dair değerlendirmelerde bulundu. Çekin, dijitalleşmenin yüz yüze iletişimde yaşanan teması arka plana attığına vurgu yaptı. Çekin, “Özellikle sosyal medya kullanımı, insanların sanal ortamlarda ilişki kurma ve etkileşimde bulunma yükünü karşılayabilirken, gerçek hayattaki sosyal etkileşimi kısıtlayabilir. Bu da, yüz yüze iletişimdeki duygusal bağları ve derin ilişkileri azaltabilir.” dedi.

İstanbul - Musa Aydın

