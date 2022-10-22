"Dost" Ağrı Dağı eteklerinde görüntülendi

Türkiye'de görülebilen en küçük baykuş türlerinden olan kukumav, Ağrı Dağı eteklerinde kayda alındı.

Genellikle tarım zararlısı olarak bilinen tarla faresi ve sürüngenleri avlayan kukumav (Athene noctua), yurtta yaşayan en küçük baykuş türleri arasında yer alıyor. Dünyada Akdeniz Havzası ve Avrasya boyunca yayılış gösteren kukumav kuşu, küçük boyutlarına rağmen iyi avcı olmasıyla öne çıkıyor. Bozkır araziler ve tarım alanları civarındaki tarım zararlıları ile beslenen kukumav, bu özelliği sebebiyle çiftçiler arasında "dost" olarak kabul görüyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) koruma listesinde düşük riskli kategorisinde bulunmasına rağmen nadir görülebilen kukumav, AA muhabirince Ağrı Dağı eteklerindeki Iğdır'da kayda alındı. AA

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