Drone ile gübreleme ve ilaçlama hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele ve tarımsal gübreleme uygulamalarında drone ile hizmet vermeye başlayacak.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

BelPlas AŞ bünyesinde hizmet verecek ‘Zirai İlaçlama Drone’u ile hem ekiplerin ulaşamadığı bölgelerde ilaçlama hem de kırsal bölgelerde tarımsal ilaçlama ve gübreleme işlemleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

ABB iştiraklerinden BelPlas AŞ, vektörle mücadele ve tarımsal ilaçlama-gübreleme uygulamalarında kullanmak için ‘Zirai İlaçlama Drone’unu bünyesine kattı. 30 litre (70 kilogram) kapasiteli gübreleme ve ilaçlama drone’u hem kırsal bölgelerde gübreleme amaçlı hem de Başkentin her noktasında gerçekleştirilen vektörle mücadele çalışmalarında kullanılacak. Drone ile vektörle mücadele çalışmaları sırasında ekiplerin ve araçların ulaşamadığı bölgelerde ilaçlama yapılırken çiftçilerin ürünlerine zarar gelmemesi için traktörle giremediği noktalara ulaşılabilecek ve ürün verimliliği de artacak. Ayrıca, ilaçlama ve gübreleme maliyetleri de düşecek.