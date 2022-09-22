DSÖ: Bulaşıcı olmayan hastalıklar, bulaşıcı olanlardan daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bulaşıcı olmayan kanser ve diyabet gibi hastalıkların, bulaşıcı hastalıklara kıyasla daha ölümcül hale geldiğini bildirdi.

Örgütün yayımladığı raporda, bulaşıcı olmayan kalp ve akciğer hastalıklarıyla kanser ve diyabet gibi hastalıklar nedeniyle meydana gelen ölümler incelendi. Rapora göre, kanser, diyabet ve kronik solunum hastalıkları yılda 41 milyon kişinin ölümüne sebep oldu. Ayrıca 2019’da bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle 70 yaş altı 17 milyon kişi öldü. Ölümlerin yüzde 86’sı düşük veya orta gelirli ülkelerde görüldü. Bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklı can kayıplarının, bulaşıcı hastalıklara oranla daha yüksek olduğu gözlemlendi.

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