Dünyanın akciğerleri ‘kuru savanlara’ dönüşebilir

Dünya’nın akciğerleri olarak tanımlanan Amazon yağmur ormanlarının beş yıl sonra ‘kuru savanlara’ dönüşebileceği uyarısı yapıldı.

Bir grup bilim insanından oluşan bir araştırma ekibi, yağmur ormanlarının durumu ile ilgili News Scientist’e açıklamalarda bulundu.

Ekip, ormanların çöküşün eşiğinde olduğunu, durumun gittikçe kötüleştiğini ve Amazon’un önümüzdeki beş yılda oldukça kuru çayırlar olan ‘kuru savanlara’ dönüşebileceğini ifade etti.

Artıgerçek’deki habere göre Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nde bulunan ekipten kıdemli iklim değişiklikleri araştırmacısı Luciana Gatti de yağmur ormanlarının önümüzdeki beş yılda çok büyük felâketler yayabileceğini belirtti:

“Amazon’un durumu çok acil, çöküşün eşiğinde olduğumuzu söyleyebilirim. Eğer şimdi harekete geçmezsek her şey çok daha kötü olacak. Bu bir kâbus.”

Derhal tedbir alınmalı



Luciana Gatti yaptığı açıklamalarda, geçtiğimiz ay Amazon ile ilgili yayınlanan bir rapora dikkat çekti. Açıklamalara göre raporda, yağmur ormanlarının hızla artan küresel ısınma ve Brezilya’da yaşanan ormansızlaşmadan önemli derecede zarar gördüğü yer aldı. Ayrıca raporda Brezilya devletinin yasa dışı ormansızlaşmanın önüne geçemediği, hatta izin bile verdiği de vurgulanmıştı. Araştırmacılardan bir diğeri de yaptığı açıklamalarda, yaşanan ısınmanın ve yüzde 20 ila 25 arasında oluşabilecek ormansızlaşmanın ekolojik bir devrilmeye yol açabileceğini ifade etti. Bunun sonucunda da ormanların ‘kuru savanlara’ dönüşebileceği aktarıldı.

Haber Merkezi